Vigilance orange persistante : quels parcs publics restent fermés ce week-end à Alger ?

La météo continue de dicter le rythme à Alger. Alors que les intempéries s’installent et que les alertes se multiplient, les autorités locales prolongent des mesures préventives déjà en vigueur.

Vents violents, pluies soutenues et risques accrus pour les usagers, le décor reste inchangé pour les prochaines heures. Une décision qui concerne directement des lieux très fréquentés de la capitale et qui s’inscrit dans un contexte météorologique jugé préoccupant par les services compétents.

Intempéries à Alger : une alerte météo qui se prolonge selon l’ONM

Dans un communiqué rendu public jeudi, les services de la wilaya d’Alger ont annoncé la prolongation de la fermeture de l’ensemble des espaces forestiers et des parcs publics de la capitale. Cette décision fait suite à un bulletin spécial de l’Office national de la météorologie (ONM), faisant état de la poursuite des intempéries avec un niveau 2 de vigilance, classé orange.

Selon les prévisions communiquées, la wilaya d’Alger devrait enregistrer d’importantes quantités de pluie, comprises entre 20 et 40 mm. À cela s’ajoutent des rafales de vent soutenues, oscillant entre 60 et 70 km/h, avec des pointes pouvant atteindre, voire dépasser, les 80 à 90 km/h, notamment durant la nuit de jeudi à vendredi.

Des conditions météorologiques qui augmentent considérablement les risques de chutes d’arbres, de branches ou d’objets instables, justifiant le maintien des mesures restrictives.

Parcs et espaces forestiers concernés par la fermeture à Alger

La wilaya d’Alger a précisé la liste des sites concernés par cette prolongation de fermeture. Il s’agit de lieux emblématiques du quotidien des Algérois, habituellement très fréquentés, notamment en fin de semaine.

Les espaces concernés sont :

Le parc des Sablettes

Le Jardin d’Essai du Hamma

Le parc zoologique et de loisirs la Concorde civile à Ben Aknoun

Le parc El-Kettani

Le parc la Prise d’eau à Bourouba

L’Aqua Park d’Oued Smar

Les autorités ont indiqué que la date de réouverture de ces espaces sera annoncée ultérieurement. En fonction de l’évolution de la situation météorologique.

Vigilance renforcée et appel à la prudence des citoyens

Face à la persistance des intempéries à Alger, les services de la wilaya ont renouvelé leur appel à la vigilance. Les citoyens, tout comme les usagers de la route, sont invités à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité afin de limiter les risques pour les personnes et les biens.

Les autorités insistent notamment sur la prudence lors des déplacements, en particulier dans les zones exposées aux vents violents ou aux accumulations d’eau. Cette approche préventive vise à éviter des incidents pouvant être causés par des conditions météorologiques instables, appelées à durer encore plusieurs heures.