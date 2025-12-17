Vigilance « orange » en Algérie : fortes pluies et chutes de neige prévues dans plusieurs wilayas ce 17/12

Un temps résolument hivernal s’installe sur l’Algérie en cette deuxième moitié du mois de décembre. Depuis hier, les conditions météorologiques se dégradent progressivement, avec le retour des pluies soutenues, des orages parfois violents et des chutes de neige abondantes dans plusieurs régions du pays. Météo Algérie multiplie les bulletins spéciaux et appellent à la vigilance face à un épisode météo qui devrait se prolonger jusqu’à la fin de la semaine. Voici le point détaillé de la situation pour ce mercredi 17 décembre.

Selon un premier BMS émis par les services de l’ONM, d’importantes chutes de neige concernent les reliefs dépassant les 1 000 mètres d’altitude. L’épaisseur du manteau neigeux pourrait atteindre jusqu’à 20 centimètres dans certaines zones. Cet épisode a débuté mardi à partir de 18 heures et se poursuivra jusqu’à jeudi à 3 heures du matin. Les wilayas de Tiaret, El Bayadh et Laghouat figurent parmi les plus exposées à ces conditions hivernales.

🟢 À LIRE AUSSI : ALERTE MÉTÉO – BMS : pluies jusqu’à 70 mm, neige et verglas dans plusieurs wilayas dès ce soir

Un second bulletin spécial confirme la poursuite des chutes de neige, avec des cumuls pouvant atteindre 10 centimètres sur les hauteurs dépassant également les 1 000 mètres. Les précipitations neigeuses commenceront mercredi dès 6 heures du matin et se maintiendront jusqu’à 23 heures. Cette alerte concerne les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda et Naâma, où la prudence reste de mise, notamment sur les axes routiers.

Alerte en Algérie : une météo sous l’emprise d’un temps hivernal marqué par de fortes précipitations

Parallèlement, les services de Météo Algérie signalent des pluies orageuses intenses, parfois accompagnées de chutes de grêle et de vents forts. Classée en vigilance orange, cette alerte touche l’est des wilayas de Béchar et de Béni Abbès, ainsi que le Nord de Timimoun. Les cumuls de pluie attendus oscillent entre 20 et 30 millimètres. La validité de ce bulletin s’étend de mardi à 18 heures jusqu’à mercredi à 3 heures du matin.

Des précipitations plus importantes sont également prévues dans d’autres régions du pays. Les wilayas d’El Bayadh, Laghouat et Tiaret pourraient enregistrer entre 30 et 50 millimètres de pluie, avec des pics locaux pouvant atteindre ou dépasser les 70 millimètres. Ces pluies ont débuté mardi en début de soirée et devraient persister au moins jusqu’à jeudi à 9 heures du matin.

Le même bulletin inclut aussi les wilayas de Saïda, El Meniaa et Ghardaïa, à partir de mercredi à la mi-journée et jusqu’à jeudi matin. Les cumuls de pluie attendus dans ces régions varient entre 20 et 40 millimètres.

Un épisode hivernal intense avec chutes de neige, orages et fortes pluies jusqu’à la fin de semaine

De leur côté, les modèles numériques de prévision confirment la persistance d’un temps pluvieux et neigeux jusqu’à vendredi. Des précipitations significatives concernent dès mercredi les régions intérieures, notamment Oran, Sidi Bel Abbès, Saïda, Relizane, Tiaret, Chlef, Laghouat, Djelfa, Ouled Djellal, Ghardaïa, El Meniaa, Béchar, Béni Abbès et Timimoun.

🟢 À LIRE AUSSI : Internet à très haut débit : l’Algérie lance son grand chantier sous-marin dans 48h

Jeudi, des pluies éparses, mais parfois soutenues toucheront plusieurs wilayas, dont Chlef, Oran, Relizane, Tiaret, Djelfa, Laghouat, M’sila, Ouled Djellal, Biskra, Batna et Constantine.

Enfin, vendredi s’annonce sous un temps hivernal généralisé. Les régions nord du pays ainsi que les oasis du Sud-Ouest resteront sous la pluie. Les précipitations les plus marquées concerneront l’Est, notamment Jijel, Annaba, Souk Ahras, Skikda, Guelma, Constantine, Khenchela, Tébessa, Batna, Sétif et Biskra. À l’Ouest, Oran, Sidi Bel Abbès, Saïda et Relizane continueront également d’enregistrer des pluies, confirmant l’installation durable de cet épisode hivernal.