Vigilance météo « orange » dans plus de 20 wilayas : fortes pluies attendues ce samedi 14 mars !

Une importante perturbation météorologique s’installe sur l’Algérie à partir de ce samedi 14 mars. Les prévisions annoncent un épisode marqué par de fortes pluies, des orages parfois accompagnés de grêle et d’importantes chutes de neige sur plusieurs reliefs du pays. Cette dégradation du temps concernera de nombreuses wilayas du nord et de l’est, tandis que les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont déjà activé plusieurs bulletins météorologiques spéciaux.

Selon les premières estimations, certaines régions pourraient enregistrer des cumuls de pluie dépassant les 50 millimètres, notamment dans les zones côtières et montagneuses. Les services météorologiques ont mis en garde contre des pluies orageuses parfois soutenues dans plusieurs wilayas du centre du pays. Ces précipitations pourraient atteindre localement 30 millimètres et s’accompagner de chutes de grêle.

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Selon le bulletin spécial émis par l’ONM, ces intempéries concerneront Tipaza, Aïn Defla, Médéa, Blida, Alger et Boumerdès à partir de 18 heures ce samedi. L’épisode pluvieux devrait se poursuivre jusqu’à la mi-journée de dimanche. Face à cette situation, les autorités recommandent la prudence, notamment sur les routes où la visibilité et l’adhérence peuvent rapidement se dégrader.

BMS – Météo Algérie : fortes pluies à prévoir dans ces wilayas !

En effet, l’Office national de la météorologie a émis deux bulletins météorologiques spéciaux toujours en vigueur ce samedi. Le premier concerne les wilayas déjà citées, à savoir Tipaza, Aïn Defla, Médéa, Blida, Alger et Boumerdès. Les précipitations attendues varient entre 20 et 30 mm, avec une validité du samedi 14 mars à 18 heures jusqu’au dimanche 15 mars à midi.

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Le second bulletin concerne plusieurs wilayas de l’est du pays, notamment Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Batna, le nord de Khenchela, Oum El Bouaghi, Souk Ahras et le nord de Tébessa.

Dans ces régions, les quantités de pluie devraient osciller entre 20 et 40 millimètres, pouvant atteindre ou dépasser localement les 50 millimètres, en particulier dans les wilayas côtières. Ce bulletin reste valable du samedi 14 mars à 20 heures au dimanche 15 mars à 18 heures au moins.

Alerte météo en Algérie : chutes de neige à prévoir dans ces régions !

Parallèlement aux pluies orageuses, les services météorologiques annoncent d’importantes chutes de neige sur plusieurs reliefs du centre et de l’est du pays. Selon les prévisions de Météo Algérie, cet épisode neigeux débutera à partir de minuit et devrait se poursuivre au moins jusqu’à l’aube de dimanche. Les wilayas de Aïn Defla, Blida, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Batna et Khenchela figurent parmi les régions concernées.

Ces conditions météorologiques pourraient compliquer la circulation sur plusieurs routes de montagne. Face à cette dégradation météorologique, les autorités appellent à la vigilance, notamment dans les zones exposées aux pluies intenses et aux chutes de neige.

Les automobilistes doivent adapter leur conduite aux conditions météorologiques, en particulier dans les régions montagneuses et les axes routiers susceptibles d’être affectés par les accumulations d’eau ou de neige. Cet épisode météorologique s’inscrit dans une série de perturbations qui touchent le pays depuis plusieurs jours et qui devraient encore influencer les conditions climatiques dans plusieurs régions en début de semaine.