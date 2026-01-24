Vigilance météo « orange » ces 24 et 25 janvier : chutes de neige et vents violents frappent ces wilayas

Ce week-end, l’Algérie reste sous l’influence d’une perturbation hivernale importante, marquée par des pluies, des chutes de neige et des vents violents. Les services météorologiques appellent à la prudence et recommandent de suivre les bulletins officiels avant tout déplacement, en particulier dans le nord du pays.

Les prévisions pour ce samedi 24 janvier annoncent des pluies orageuses importantes accompagnées de chutes de neige sur les reliefs supérieurs à 900 mètres. Les wilayas concernées par ces précipitations comprennent Ghardaïa, Mostaganem, Oran, Mascara et Tlemcen.

Dans le sud du pays, le ciel restera partiellement ensoleillé à parfois pluvieux, avec des températures oscillant entre 11 et 27 °C. Les rafales de vent pourront également atteindre 60 km/h, nécessitant prudence pour les déplacements et activités extérieures.

BMS – Chutes de neige : quelles sont les wilayas concernées ?

Selon un bulletin météo spécial (BMS) de l’Office national de météorologie (ONM), des chutes de neige toucheront les reliefs dépassant 1 000 à 1 100 mètres d’altitude dans plusieurs wilayas ce samedi et dimanche.

Ce BMS, place en vigilance orange les wilaays de Tlemcen et Sidi Bel Abbès, où la neige devrait tomber du samedi à 3h00 jusqu’au dimanche à 12h00, avec une épaisseur estimée entre 5 et 15 cm.

🟢 À LIRE AUSSI : Polémique sur la ligne Alger-Oran : La SNTF répond à l’APOCE et clarifie les choses

D’autres wilayas du centre et de l’ouest sont également concernées : Naâma, Tiaret, Tissemsilt, Saïda, le nord d’El Bayadh, Laghouat et Djelfa. Dans ces zones, les chutes de neige sont prévues du samedi à 9h00 au dimanche à 12h00, avec une accumulation comprise entre 5 et 10 cm.

Enfin, pour les wilayas de Blida, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou et Béjaïa, la neige est à prévoir du samedi à 18h00 jusqu’au dimanche à 12h00, avec une épaisseur estimée également entre 5 et 10 cm.

Alerte vents violents : vigilance « orange » dans ces wilayas

Les services de Météo Algérie ont émis plusieurs bulletins spéciaux concernant des vents d’ouest-sud-ouest soufflant à une vitesse comprise entre 50 et 70 km/h, avec des pointes pouvant atteindre 80 km/h.

Le premier bulletin concerne les wilayas de Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou et Béjaïa, avec des vents prévus samedi à 6h00 jusqu’au dimanche à 7h00.

🟢 À LIRE AUSSI : Arkab, Sayoud, Djellaoui… Pourquoi une telle cohorte de ministres s’est rendue à Tindouf ce vendredi ?

Un second bulletin alerte sur les wilayas de Jijel et Skikda, où ces vents souffleront samedi de 9h00 à dimanche 10h00.

Un troisième bulletin touche les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem et Chlef, avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h, actives jusqu’à samedi 19h00. Ces vents peuvent compliquer la circulation, provoquer des chutes d’objets ou des branches et renforcer la sensation de froid.