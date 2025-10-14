Vigilance météo « jaune » : pluies orageuses attendues sur plusieurs régions ce mercredi 15 octobre

Un temps instable s’annonce ce mercredi 15 octobre sur plusieurs régions du pays, marquant la poursuite d’un automne humide et contrasté. Les dernières prévisions de Météo Algérie annoncent un ciel souvent chargé, accompagné de pluies orageuses, notamment sur les régions du Centre, de l’Est et jusqu’à l’extrême Sud.

Dès les premières heures de la journée, un ciel couvert à localement voilé dominera sur les wilayas du Centre et de l’Est, où des averses parfois orageuses viendront perturber la matinée. Les nuages se densifieront progressivement dans l’après-midi, laissant place à des épisodes pluvieux plus marqués, en particulier sur Tizi Ouzou, Béjaïa, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma, Souk Ahras et Tébessa.

À l’inverse, les régions de l’Ouest profiteront d’un temps plus calme et ensoleillé, même si quelques passages nuageux pourraient apparaître localement.

Du côté du Sud, la situation restera plus clémente, avec un ciel généralement dégagé à partiellement voilé. Toutefois, l’extrême Sud du pays connaîtra un temps plus instable, marqué par des pluies locales et quelques développements orageux attendus sur les hauteurs du Hoggar et du Tassili, notamment dans l’après-midi.

Côté températures, le mercure affichera entre 26 et 29 °C sur les régions côtières, et entre 23 et 29 °C dans les régions intérieures. Dans le Sud, les maximales atteindront 40 °C, tandis que la vitesse du vent pourrait avoisiner 30 à 40 km/h selon les régions.

Météo Algérie : vigilance « jaune » pour pluies et orages sur plusieurs wilayas

Sur son site officiel, l’Office national de la météorologie (ONM) a maintenu une alerte de niveau « jaune » en raison de risques de pluies et d’orages attendus dans plusieurs wilayas du pays.

Cette vigilance météo concerne notamment Alger, Souk Ahras, Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, M’sila, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Tizi Ouzou, Batna, Annaba, Sétif, Djelfa, Constantine, Skikda, Jijel, Khenchela, El Tarf, Naâma, Boumerdès et Blida.

Selon l’ONM, ces perturbations atmosphériques s’accompagneront localement de pluies orageuses et de rafales de vent, en particulier sur les hauteurs et régions côtières de l’Est et du Centre du pays. Les habitants des régions concernées sont donc appelés à la prudence face à ce temps instable.

Un million d’arbres plantés en une journée au programme ce 25 octobre

Le ministère de l’Agriculture, en collaboration avec la Direction générale des forêts, lancera le 25 octobre prochain une campagne nationale de reboisement visant à planter un million d’arbres en une seule journée à travers toutes les wilayas du pays.

Présentée comme la plus grande opération du genre, cette initiative, menée en partenariat avec l’association « Algérie Verte » et son président Fouad Maâla, s’inscrit dans les efforts nationaux pour renforcer le couvert végétal et lutter contre le changement climatique.

Le ministre Yacine El-Mahdi Oualid a souligné que cette action reflète un engagement collectif pour un avenir durable, appelant citoyens, associations et entreprises à y participer activement.