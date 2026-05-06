Vigilance météo en Algérie : pluies orageuses et vents violents au programme ce jeudi 7 mai

L’Algérie bascule dans une météo extrême ce jeudi 7 mai avec une série d’alertes simultanées. Des pluies diluviennes menacent le nord et les hauts plateaux, tandis que de violentes tempêtes de sable s’apprêtent à balayer le sud du pays. Face à ces trois bulletins météorologiques spéciaux (BMS), la prudence est de mise. Découvrez si votre wilaya figure sur la liste orange des régions menacées par cette dégradation.

La parenthèse de stabilité météorologique n’aura finalement duré que quelques heures. Après une légère accalmie observée dans certaines régions, les perturbations reprennent de plus belle en Algérie. Depuis plusieurs jours, le pays enchaîne les épisodes pluvieux et les passages orageux, confirmant un début de mois de mai particulièrement instable.

Pour ce jeudi 7 mai, les services de l’Office National de la Météorologie maintiennent un niveau de vigilance élevé. Plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS) restent actifs, tandis que de nouvelles alertes concernent des pluies orageuses, des vents forts et même des soulèvements de sable dans certaines régions du sud.

Alerte pluies et orages : Vigilance orange dans ces wilayas

Les services météorologiques annoncent des précipitations parfois soutenues sur un large axe allant de l’est au centre, jusqu’à certaines régions de l’ouest. Les wilayas d’Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa et Tizi Ouzou figurent parmi les premières concernées par cette dégradation.

À cette liste s’ajoutent Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Médéa, Blida, Aïn Defla, Tissemsilt, Oum El Bouaghi, Batna, M’sila, Djelfa, Tlemcen, Sidi Bel Abbès et Naâma. Dans ces régions, les précipitations pourraient s’accompagner d’orages localement actifs et provoquer des accumulations d’eau rapides.

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BMS – Météo Algérie : voici les wilayas en alerte ce jeudi !

Le premier bulletin météo spécial concerne M’sila, Bordj Bou Arréridj, Sétif et Mila. Les prévisions annoncent des quantités de pluie comprises entre 20 et 40 mm. Cette alerte reste valable du mercredi 6 mai à 23h00 jusqu’au jeudi 7 mai à 18h00. Cette longue durée de validité laisse présager un épisode pluvieux durable, avec un risque important de ruissellement dans certaines zones urbaines.

Le deuxième BMS touche un vaste couloir central et côtier. Djelfa, Tissemsilt, Aïn Defla, Médéa, Tipaza, Blida, Alger, Bouira, Boumerdès et Tizi Ouzou se trouvent sous vigilance. Dans ces wilayas, les cumuls attendus oscillent entre 20 et 30 mm.

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Le troisième bulletin concerne l’ouest et une partie des hauts plateaux. Tlemcen, Naâma, Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Saïda, El Bayadh, Tiaret et Laghouat devront faire face à des précipitations comprises entre 20 et 40 mm. L’épisode débute dès le mercredi soir à 18h00 et se poursuit jusqu’au jeudi 7 mai à 12h00.

Météo Algérie : vents de sable attendus au sud du pays

Au-delà des pluies, plusieurs wilayas pourraient voir se développer des cellules orageuses actives. Djanet, Tébessa, Khenchela, Biskra, Boumerdès, Mascara, Saïda, El Bayadh, Laghouat, Ghardaïa, El Meniaa, Timimoun et Adrar figurent parmi les régions placées sous surveillance.

Le sud du pays devra également composer avec des vents soutenus. Un second bulletin météo alerte sur des rafales accompagnées de tempêtes de sable dans les wilayas d’El Oued, Touggourt, Ouargla, Ghardaïa et El Meniaa.

Ces conditions risquent de réduire fortement la visibilité, notamment sur les routes traversant les zones désertiques. Les déplacements pourraient devenir difficiles par moments.

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Ce nouvel épisode confirme que l’instabilité météo continue de dominer l’ensemble du pays. Entre fortes pluies, orages et vents chargés de sable, les conditions météorologiques exigent une attention particulière dans de nombreuses wilayas.

Les autorités recommandent de suivre régulièrement les mises à jour des bulletins météo et d’adapter les déplacements en fonction de l’évolution des conditions climatiques.