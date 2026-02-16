Vigilance météo en Algérie : alerte « jaune » dans plusieurs wilayas ce lundi 16 février

Un ciel globalement lumineux ne signifie pas pour autant une météo sans risque. Ce lundi 16 février, malgré un temps relativement ensoleillé dans plusieurs régions, des vents violents et des phénomènes orageux continuent de secouer de nombreuses wilayas. L’Office national de la météorologie (ONM) hausse le ton et place plusieurs zones du pays en vigilance jaune. Voici le bulletin météo du jour et les régions concernées.

L’ONM active une alerte de niveau 1 (couleur jaune) pour signaler des conditions météorologiques potentiellement dangereuses. Cette vigilance concerne principalement des vents forts et, dans certaines régions du Sud, des tempêtes de sable susceptibles de réduire fortement la visibilité.

À partir de 9h00 ce lundi, des rafales soutenues balayent une large bande du territoire national. Les services de Météo Algérie annoncent la poursuite de ces vents jusqu’à 3h00 du matin mardi. Les automobilistes, notamment sur les axes exposés et en zones ouvertes, doivent redoubler de prudence.

Les wilayas concernées par ces vents sont nombreuses : El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Oran, Aïn Témouchent, Souk Ahras, Guelma, Biskra, M’Sila, Ouled Djellal, El Meghaier, Djelfa, Laghouat, El Bayadh et Naâma.

Vents violents et soulèvement de sable : plusieurs wilayas du Sud sous surveillance

En parallèle des vents, certaines régions font face à un autre phénomène, celui des tempêtes de sable. Biskra, M’Sila, Ouled Djellal, Djelfa, Laghouat et El Bayadh figurent parmi les wilayas les plus exposées ce lundi.

Dans ces zones, les rafales soulèvent d’importantes masses de sable, ce qui réduit la visibilité sur les routes et complique la circulation. Les conducteurs doivent adapter leur vitesse et maintenir des distances de sécurité suffisantes. Les personnes souffrant de pathologies respiratoires gagneraient également à limiter leurs déplacements durant les pics d’intensité.

Météo du mardi 17 février : vents persistants dans plusieurs régions

La situation ne s’arrête pas à la journée de lundi. Pour mardi 17 février 2026, l’ONM maintient la vigilance dans plusieurs wilayas. Les vents continueront de souffler sur Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Tébessa, Khenchela, Biskra, El Meghaier, Ouled Djellal, Djelfa, Laghouat et El Bayadh.

Les tempêtes de sable concerneront encore Biskra, El Meghaier, Ouled Djellal, Djelfa, Laghouat et El Bayadh. Ce maintien de l’alerte confirme l’installation d’un couloir venteux actif, particulièrement marqué sur les Hauts-Plateaux et le Sud-Est.

Même si le soleil domine dans certaines régions, les conditions restent instables. Les rafales peuvent provoquer la chute d’objets légers, perturber la circulation routière et compliquer les activités maritimes sur le littoral.

Les autorités recommandent d’éviter les déplacements non indispensables dans les zones les plus exposées, de sécuriser les objets susceptibles d’être emportés par le vent et de consulter régulièrement les bulletins météo actualisés.

En résumé, ce lundi 16 février ne se résume pas à un simple ciel dégagé. Derrière l’éclaircie apparente, le vent impose sa loi dans une grande partie du pays. Vigilance et anticipation restent les meilleurs alliés face à ces caprices météorologiques.