Vigilance météo : double alerte ce lundi 22 juin entre canicule record et pluies orageuses

Ce lundi 22 juin 2026, l’Office National de la Météorologie (ONM) a publié plusieurs bulletins de vigilance simultanés, confirmant la persistance d’une vague de chaleur intense sur le nord et l’ouest du pays, tout en signalant un risque de pluies et d’orages sur une large frange allant des Hauts-Plateaux jusqu’aux confins sahariens. Face à cette canicule et à ces pluies, l’Algérie fait face à un épisode météorologique particulièrement complexe aujourd’hui.

La canicule ne lâche pas prise. Selon l’alerte émise ce matin, les fortes chaleurs se maintiendront jusqu’à 6h00 du matin ce mardi 17 juin. Quinze wilayas sont directement visées : Naâma, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Blida, Aïn Defla, Chlef, Relizane, Mostaganem, Mascara, Oran, Aïn Témouchent et Sidi Bel Abbès. Du littoral méditerranéen aux plaines de l’ouest, le thermomètre refuse de redescendre à des niveaux supportables.

Canicule en Algérie : La vague de chaleur persiste sur le nord et l’ouest

Étendue sur un arc couvrant à la fois le littoral est et les plaines occidentales, cette vague de chaleur frappe des wilayas aux profils géographiques très différents. Skikda, Jijel et Béjaïa, pourtant bordées par la mer, n’échappent pas à la fournaise. Plus à l’ouest, Oran, Mostaganem et Aïn Témouchent subissent le même sort.

L’intérieur des terres n’est pas épargné. Blida, Aïn Defla, Chlef et Relizane enregistrent des températures nettement supérieures aux normales de saison. Les services météorologiques appellent les citoyens à limiter leurs déplacements aux heures les plus chaudes, à s’hydrater régulièrement et à veiller sur les personnes âgées, les enfants et les malades chroniques, particulièrement exposés aux coups de chaleur.

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Alerte météo : Orages et pluies attendus dans ces wilayas

Cette situation s’inscrit dans une séquence caniculaire qui dure depuis plusieurs jours. La veille, le 21 juin, des températures atteignant 45 °C avaient déjà été enregistrées dans plusieurs wilayas du centre et de l’ouest, avec des bulletins orange ciblant notamment Sidi Bel Abbès, Mascara et Tizi Ouzou.

Paradoxe climatique caractéristique de l’été algérien : pendant que le nord brûle, une vigilance jaune pluies est simultanément déclenchée sur onze wilayas. Djelfa, Tiaret, Laghouat, El Bayadh, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Naâma, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar sont toutes placées sous surveillance pour risque de précipitations.

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Conseils de sécurité et précautions à prendre

Le périmètre orageux s’étend encore davantage. Médéa et Tissemsilt rejoignent la liste des wilayas exposées aux orages, portant à treize le nombre de zones sous alerte pour ce phénomène. Certaines wilayas, comme Naâma et Sidi Bel Abbès, cumulent les deux risques : chaleur extrême en journée et instabilité orageuse en fin d’après-midi.

Les habitants des zones proches des oueds sont particulièrement invités à la prudence. Les crues subites, favorisées par des sols desséchés incapables d’absorber rapidement les précipitations, représentent un danger réel lors de ces épisodes orageux estivaux.

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