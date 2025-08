Vigilance « jaune » pour pluies et orages : que nous réserve la météo de ce samedi 2 août ?

Ce samedi 2 août, l’instabilité atmosphérique s’installe sur une grande partie du pays avec des alertes à la vigilance pour plusieurs phénomènes. Tandis que de fortes pluies et des orages balaient plusieurs wilayas, une chaleur accablante continue de sévir dans d’autres régions. Un contraste météorologique saisissant marque ainsi cette journée, où le ciel oscille entre menaces orageuses et soleil de plomb.

Au nord du pays, les habitants se réveillent sous une couverture nuageuse relativement dense. Des orages isolés éclatent localement, notamment à l’intérieur des terres. Quelques éclaircies se dessinent tout de même sur les côtes du centre et de l’extrême est, offrant des moments de répit, mais sans véritable amélioration des conditions météorologiques.

Dans le sud, un scénario similaire se profile. Le ciel reste généralement voilé, souvent traversé par des cellules orageuses. Les régions de l’extrême sud, quant à elles, connaîtront une couverture nuageuse plus dense, accompagnée de précipitations plus marquées.

Alerte à la vigilance : pluies et orages attendus dans ces régions !

Selon les prévisions de Météo Algérie, des cumuls de pluie de 20 à 30 mm sont à prévoir aujourd’hui sur les wilayas de Tiaret, Laghouat, Djelfa, M’sila, Ouled Djellal et El M’ghair. Le phénomène s’étend également aux régions sahariennes de Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset et In Guezzam, affectées, elles aussi, par ce retour des précipitations.

Les orages, eux, frappent fort et large. Quasiment toutes les régions du pays sont concernées par ces manifestations et parfois violentes. Cette alerte à la vigilance touche les wilayas de Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Ouargla, Timimoun, Bordj Bou Arréridj, Béjaïa, Ghardaïa, Touggourt, Béni Abbès et M’sila.

Mais aussi, les wilayas de Tiaret, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, In Salah, Batna, Tindouf, Annaba, Sétif, Djelfa, Tlemcen, Constantine, El Meniaa, Skikda, El Bayadh, El M’Ghair, Jijel, Khenchela, Biskra, El Tarf, Adrar, Saïda, Naâma, Ouled Djellal et Béchar.

Mais ce tableau n’est pas complet sans évoquer l’autre versant de cette instabilité météorologique, à savoir la canicule. Alors que le tonnerre gronde ailleurs, certaines régions continuent de suffoquer sous un soleil implacable. Les wilayas de Tindouf, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Ouargla et Touggourt restent particulièrement exposées à des températures caniculaires, dépassant largement les seuils de confort thermique saisonniers.

En somme…

Ainsi, ce samedi 2 août, l’Algérie connaît un contraste météorologique marqué. Des orages violents et des pluies intenses affectent de nombreuses wilayas du nord, du centre et du sud, tandis qu’une canicule persistante continue de frapper plusieurs régions sahariennes. Météo Algérie appelle à la prudence face aux risques de pluies, d’orage et de chaleur extrême.