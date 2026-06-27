Vigilance jaune dans ces wilayas : alerte météo fortes pluies et orages jusqu’à ce soir

La fin de week-end prolongé s’annonce contrastée sur l’ensemble du territoire algérien. Si la chaleur continue de s’imposer avec force dans plusieurs régions, le ciel se montrera particulièrement agité ailleurs. Ce samedi 27 juin, l’Office national de la météorologie (ONM) a publié un bulletin de vigilance de niveau 1 (jaune) couvrant deux phénomènes distincts : une vague de chaleur intense et des pluies orageuses localement importantes. La vigilance reste valable cet après-midi.

Températures exceptionnelles : Vague de chaleur en Algérie

Le mercure continue de grimper ce samedi dans certaines régions du pays. Selon le bulletin de l’ONM, des températures supérieures à 40 °C marquent les wilayas d’Annaba, El Tarf, Skikda, Timimoun, Adrar, In Salah, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.

Des conditions caniculaires qui concernent aussi bien le nord-est du pays que les régions sahariennes, invitant les habitants à limiter les expositions prolongées au soleil, en particulier en milieu de journée.

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Alerte météo : Pluies orageuses à prévoir dans ces régions

Parallèlement à la chaleur, des pluies orageuses localement importantes, pouvant dépasser les 15 mm, sont à prévoir sur une large partie du territoire. Cette alerte à la vigilance de niveau 1 concerne les wilayas de Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Tissemsilt, Timimoun, In Guezzam, Laghouat, Bordj Bou Arréridj, Béni Abbès, M’Sila, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Mila, Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, In Salah, Batna, Tindouf, Sétif, Djelfa, Tlemcen, Constantine, El Bayadh, Khenchela, Médéa, Béchar, Biskra, Adrar, Saïda, Naâma et Bouira.

Ces précipitations, parfois violentes, peuvent s’accompagner de rafales de vent et de grêle. Les résidents des wilayas listées sont invités à la prudence sur les routes et à éviter les zones à risque d’inondations pendant les heures de vigilance.

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Une fin de week-end donc placée sous double surveillance météorologique, avec des conditions qui rappellent que la saison estivale en Algérie rime autant avec chaleur accablante qu’avec orages soudains et imprévisibles. Restez connectés aux mises à jour de l’ONM pour suivre l’évolution de la situation météorologique.

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