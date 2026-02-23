Vie familiale à l’ère numérique : ce que révèle l’étude de Kaspersky

La transformation digitale ne s’arrête plus aux portes du bureau. Elle façonne désormais la sphère intime. Selon une récente étude menée par Kaspersky, 97 % des personnes interrogées échangent aujourd’hui avec leurs proches par voie numérique. La messagerie instantanée domine largement (86 %), devant les appels vidéo (58 %) et le partage de comptes de streaming (44 %). La famille vit connectée. Elle partage, commente, rit, regarde des films ensemble… mais elle s’expose aussi. Car derrière cette fluidité relationnelle, les enjeux de cybersécurité prennent de l’ampleur.

Cette hyperconnexion simplifie les échanges et abolit les distances. En quelques secondes, un message, une vidéo ou un mème entretient le lien familial, quel que soit l’endroit où chacun se trouve. Le numérique ne se contente plus de faciliter la communication, il redéfinit les moments partagés, les rituels et les habitudes du quotidien.

Mais cette fluidité a son revers. Plus les familles multiplient les interactions en ligne, plus elles s’exposent aux menaces numériques. Les experts de Kaspersky alertent sur la nécessité d’adopter des réflexes de cybersécurité solides pour protéger appareils, comptes et données personnelles. À travers cette étude, l’éditeur met en lumière non seulement l’évolution des pratiques familiales, mais aussi les vulnérabilités qui accompagnent cette nouvelle intimité connectée.

L’étude a été menée en novembre 2025 par le centre d’études de marché de Kaspersky auprès de 3 000 répondants dans 15 pays (Argentine, Chili, Chine, Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Malaisie, Mexique, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Espagne, Turquie, Royaume-Uni et Émirats arabes unis).

Messageries, mèmes et appels vidéo : les nouveaux piliers de la communication familiale

WhatsApp, Telegram, Signal, Viber… Les applications de messagerie concentrent l’essentiel des échanges familiaux. Les 35–54 ans en font leur canal privilégié : 89 % d’entre eux les utilisent pour rester en contact. Les appels vidéo séduisent moins, avec 58 % d’utilisateurs réguliers. Ils restent toutefois incontournables pour maintenir un lien visuel, notamment lorsque la distance géographique s’impose.

Autre phénomène révélateur, celui du partage de publications et de mèmes. Plus d’un répondant sur deux (53 %) envoie régulièrement du contenu humoristique ou culturel à ses proches. Chez les 18–34 ans, cette pratique grimpe à 58 %. L’humour devient un langage commun, un ciment générationnel.

Les plus de 55 ans affichent une présence numérique plus mesurée. Pourtant, 85 % d’entre eux utilisent les messageries familiales et 42 % partagent également des contenus sur les réseaux sociaux. La fracture numérique s’atténue, mais la vulnérabilité face aux cybermenaces demeure.

Cybersécurité familiale : une vigilance indispensable

Chaque notification peut masquer une tentative de phishing. Chaque lien inattendu peut ouvrir la porte à une attaque d’ingénierie sociale. Les cybercriminels ciblent désormais les espaces numériques les plus personnels.

Les seniors, mais aussi les enfants, figurent parmi les profils les plus exposés. Beaucoup maîtrisent les usages, mais sous-estiment les risques. Pour réduire l’exposition, les experts recommandent des mesures concrètes :

activer l’authentification à deux facteurs ;

créer des mots de passe uniques et complexes ;

éviter toute réutilisation d’identifiants ;

installer une solution de sécurité intégrant une protection anti-phishing ;

sensibiliser chaque membre de la famille aux bonnes pratiques numériques.

La cybersécurité ne relève plus du confort technologique. Elle devient un acte de protection familiale.

Comptes de streaming familiaux : confort numérique ou faille potentielle ?

Regarder un film ensemble reste l’activité préférée de 70 % des familles interrogées. Près d’un foyer sur deux (44 %) partage un compte de streaming. Les jeux en ligne rassemblent 35 % des répondants, et même 45 % chez les plus jeunes.

Ce modèle paraît pratique et économique. Pourtant, il multiplie les points de fragilité. Lorsque plusieurs personnes utilisent le même identifiant et le même mot de passe, le risque augmente mécaniquement. Si l’appareil d’un membre se retrouve compromis, l’ensemble du compte devient accessible.

La réutilisation des mots de passe sur différentes plateformes aggrave encore la situation. Une fuite peut alors exposer des données financières, des comptes e-mail ou d’autres informations sensibles. Un gestionnaire de mots de passe partagé au sein du foyer permet de limiter ces risques sans sacrifier la simplicité d’usage.

« À mesure que la vie familiale se déplace en ligne, de formidables opportunités s’offrent à nous pour rester proches et créer des souvenirs, mais de nouveaux risques apparaissent également », souligne Marina Titova, Vice-Présidente en charge du marché grand public chez Kaspersky.

Rester connectés ne suffit plus. Les familles doivent désormais intégrer la cybersécurité dans leur quotidien numérique. Protéger ses comptes, sécuriser ses appareils et adopter des réflexes responsables représentent aujourd’hui une forme moderne de solidarité familiale.

