Vidéos. Voitures coincées, maisons inondées… Les intempéries sèment le chaos dans plusieurs régions

Les récentes intempéries en Algérie ont mobilisé les équipes de la Protection civile dans plusieurs wilayas du pays. Pluies soutenues, eaux accumulées dans les habitations et routes submergées ont entraîné une série d’interventions au cours des dernières heures.

Dans un bilan publié ce vendredi matin, les services de secours détaillent plusieurs opérations menées pour sécuriser les citoyens et limiter les dégâts provoqués par ces perturbations météorologiques.

Selon la Protection civile, les équipes sont intervenues dans différentes régions à la suite de ces intempéries. Notamment pour dégager des véhicules coincés, pomper l’eau infiltrée dans les habitations et rétablir la circulation dans certains axes urbains. Le bilan communiqué couvre les opérations réalisées jusqu’à 08h00 ce vendredi.

Intempéries en Algérie : quatre personnes secourues après l’immobilisation d’un véhicule à Ouled Djellal

Dans la wilaya d’Ouled Djellal, les secours ont été mobilisés pour venir en aide aux occupants d’un véhicule immobilisé près d’un cours d’eau.

L’intervention s’est déroulée dans la commune d’Ouled Djellal, à proximité de l’oued Djedi, le long du chemin communal n°45. Une voiture s’est retrouvée bloquée sur le bas-côté de la route.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie sous le choc météo ce week-end : fortes pluies et neige attendues dans plusieurs wilayas

À bord du véhicule se trouvaient quatre personnes, toutes en état de choc au moment de l’arrivée des secours. Les équipes de la Protection civile sont intervenues pour extraire le véhicule et sécuriser les passagers.

Des routes et quartiers inondés dans plusieurs wilayas

Les pluies ont également provoqué des accumulations d’eau dans plusieurs zones urbaines.

Dans la wilaya de M’sila, les services de la Protection civile ont procédé à l’absorption des eaux de pluie au niveau d’un carrefour situé dans le quartier Lamaayir, dans la commune de M’sila.

Des opérations similaires ont été enregistrées dans la wilaya de Chlef, où plusieurs communes ont été touchées par les eaux pluviales.

Les principales interventions signalées à Chlef

Les équipes de secours ont mené plusieurs opérations de pompage dans différentes localités :

Commune de Chettia :

Pompage de l’eau de pluie à l’intérieur d’une habitation et sur la route dans la zone D3

Intervention dans une maison de plain-pied dans la zone 10

Évacuation des eaux accumulées dans le tunnel du quartier Ben Souna , dans la commune de Chlef

Région de Beni Rached :

Pompage des eaux dans six habitations situées dans les zones El Waqayat, Ouhnine et Ouled Ahmed

🟢 À LIRE AUSSI : La police sévit contre la spéculation : des citernes d’huile subventionnée saisies à Boumerdès [IMAGES]

Commune d’Ouled Fares :

Intervention dans cinq habitations touchées par les eaux dans la zone Khams Nakhlet

Région d’Oum Drou :

Évacuation des eaux accumulées sur la route publique dans la zone Touafria

Commune de Tajena :

Pompage des eaux dans cinq habitations du quartier 5 Juillet

Commune de Bouzghaia :

Intervention dans six habitations situées dans le village agricole et la zone du Pont Rouge

🟢 À LIRE AUSSI : L’ambassade d’Algérie au Qatar met en garde contre les rumeurs et précise la situation

Face aux perturbations météorologiques, les unités de la Protection civile poursuivent leurs interventions afin de limiter les conséquences des pluies sur les habitations et les infrastructures.