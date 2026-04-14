Vidéos. Véhicules coincés, disparition signalée… les intempéries sèment le chaos dans plusieurs régions

Les intempéries en Algérie ont brusquement perturbé plusieurs wilayas, provoquant des scènes de blocage et d’intervention en urgence.

Montée des eaux, véhicules piégés, habitants isolés… les services de la Protection civile ont été mobilisés sur plusieurs fronts, alors que certaines situations restent préoccupantes, notamment avec une personne toujours portée disparue.

Intempéries en Algérie : des interventions en chaîne face à la montée des eaux

À Alger, les équipes de la Protection civile sont intervenues à Rouïba pour dégager un véhicule immobilisé par la montée des eaux, avec deux personnes à bord. Une opération similaire a été menée dans la wilaya de Boumerdès, où plusieurs incidents ont été signalés.

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Dans cette dernière, les secours poursuivent les recherches pour retrouver une personne emportée par les eaux de l’oued Tartaïg, au niveau du quartier Boukroucha. Par ailleurs, plusieurs opérations de dégagement ont été réalisées :

Sur la route nationale n°5, un véhicule coincé avec une personne à bord a été libéré

À Ouled Moussa, une situation plus complexe a nécessité l’intervention des secours pour dégager un bus et un camion. Ces deux véhicules étaient immobilisés dans une importante accumulation d’eau, avec 12 personnes à bord

dans une importante accumulation d’eau, avec 12 personnes à bord À Corso, un autre véhicule piégé par les eaux a été dégagé, avec deux occupants

Intempéries en Algérie : habitations inondées et infrastructures fragilisées

Dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, les intempéries ont également provoqué plusieurs désagréments matériels. Les équipes ont procédé à :

L’évacuation des eaux pluviales d’une habitation et d’un restaurant au quartier Haïdara

Le dégagement d’un véhicule et d’un camion embourbés

L’assistance à une ambulance bloquée sur la route nationale n°10 en raison de chutes de grêle, avec à son bord une femme enceinte

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À Aïn Kercha, plusieurs habitations ont été touchées par des infiltrations d’eau, nécessitant des opérations de pompage.

Intempéries en Algérie : dégâts matériels et effondrement partiel

À Constantine, les fortes pluies ont provoqué l’effondrement partiel d’un mur extérieur au niveau de Diar Errahma. Aucun blessé n’est à déplorer. Les secours ont également pompé l’eau infiltrée dans un rez-de-chaussée situé dans le lotissement El Hadaba (lot n°198).

D’autres interventions ont été signalées :

À Batna (Aïn Djasser), où l’eau a envahi une cour dans le quartier Safsafenco

À Blida (Boufariq), avec une habitation touchée au quartier Blouch

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Enfin, si aucun bilan humain lourd n’a été signalé à ce stade, la disparition signalée à Boumerdès maintient un niveau d’alerte élevé. Les autorités appellent à la prudence, notamment sur les axes routiers exposés aux crues soudaines et aux accumulations d’eau.