VIDEOS. Ligue Europa : Slimani et Benrahma signent de superbes doublés

Folle soirée pour nos champions. Les stars de l’équipe d’Algérie de football ont aujourd’hui fait exploser les compteurs de la Ligue Europa.

Islam Slimani, Saïd Benrahma, et Soufiane Feghouli. Les trois internationaux algériens ont tous brillé ce soir lors d’une soirée de football européen, à savoir la 4e journée de la phase de poules de la Ligue Europa.

En effet, Benrahma et Slimani ont signé de superbes doublés ; donnant ainsi un avantage à leurs équipes. Quant à Fegouli, il un inscrit un but précieux.

Résumé d’une soirée « magique »

Face au Sparta Prague, Super Slim a offert aux lyonnais une large victoire (3-0), et ce, en inscrivant deux magnifiques buts. Le premier à la 61e minutes de jeu : Servi par Cherki, Slimani élimine le goal et marque tranquillement dans le but vide ; Le deuxième : d’un coup de tête après un beau duel aérien.

En déplacement à l’extérieur face à Genk, Benrahma et Westham ont arraché un nul précieux (2-2) grâce au doublé du jeune Algérien. À la 58e minute de jeu, il égalise le score (1-1) ; À la 82e donne l’avantage aux hammers après un but sur une superbe action individuelle (2-1), mais l’équipe adverse finie par égaliser à la 87e minutes.

De son côté, Feghouli a brillé ce soir en inscrivant le seul but (43e minutes) de son équipe, à savoir Galatasaray qui a été tenue en échec par le Lokomotiv Moscou (1-1).

Par aileurs, Adam Ounas a, lui aussi, marqué son retour. En « Seria A », l’international algérien a inscrit, avec Naple, un superbe but à la 90e minutes ; lors d’un match qui s’est terminé par une victoire de Napoli 4 buts à 1 face à Legia.