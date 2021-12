VIDEOS. Coupe arabe : les verts acclamés par une immense foule à Alger

« One, two, three, viva l’Algérie ! », ont scandé des milliers d’Algériens descendus dans les rues d’Alger pour acclamer les champions de la coupe arabe, au lendemain de leur victoire en finale contre la Tunisie.

Arrivés ce dimanche soir à Alger, les coéquipiers de Belaili ont été reçus, au salon d’honneur de l’aéroport Houari-Boumediene, par une délégation ministérielle à sa tête le premier ministre Aïmene Benabderrahmane.

Après une brève pause au salon d’honneur, les fennecs ont pris place dans le bus pour effectuer une parade dans les artères de la capitale où des milliers, voire des dizaines de milliers d’Algériens les attendent avec impatience depuis plusieurs heures.

Les champions de la coupe arabe défilent dans un bus à impériale selon un itinéraire qui débute par une sortie sur l’avenue de l’ALN vers le rond-point de la place du 1er-mai. Les hommes de Bougherra prendront ensuite la route vers l’avenue de l’Indépendance en direction de l’hôtel l’aurassi, point final de la parade.

