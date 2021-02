VIDEO : Zinédine Ferhat buteur et passeur face à Monaco

Titulaire ce soir face à Monaco, l’international algérien Zinedine Ferhat vient d’inscrire un but et offrir une belle passe décisive.

Menée par deux buts à zéro depuis les premières minutes du match, l’ancien joueur de l’USM Alger a contribué à l’ouverture du score pour son club à la 23 minute, aprés unn festival individuel sur la gauche éliminant tout d’abord deux joueurs puis en rentrant dans la surface. Il se bat et bien et parvient à centrer en retrait pour Lucas Deaux qui conclue d’une frappe croisée du pied droit au point de penalty.

Quelques minutes plus tard, Zinnedine Ferhat réussit à égaliser, en inscrivant un but splendide à la 32 e minute, Lucas Deaux est à la baguette à l’entrée de la surface et offre une passe magnifique à Ripart dans la surface qui enchaîne d’une frappe croisée du pied droit qui tombe sur le poteau. Le ballon revient sur Ferhat qui contrôle et enchaîne d’une frappe surpuissante dans l’angle fermé de Lecomte qui ne peut rien faire.

Nîmes Olympique a offert un superbe spectacle face à Monaco aux Costières. Mais les Crocos ont fini par s’incliner pour la première de Pascal Plancque à la tête de l’équipe.

Une victoire qui permet aux monégasques de revenir au même nombre de points que le PSG qui affronte l’OM ce soir au Stade Vélodrome. Côté nîmois c’est tout de même une défaite encourageante avec notamment une bonne première période dans l’utilisation du ballon.

En conclusion, malgré la défaite ce fut un gros et beau match de l’international algérien qui s’impose comme une pièce maitresse dans l’effectif nîmois.