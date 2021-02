VIDEO. Walid Nekiche quitte la prison

En détention provisoire à la prison d’El Harrach, depuis fin novembre 2019, le jeune étudiant Walid Nekiche vient de quitter la prison.

En effet, le juge près le tribunal d’El Harach a rendu son verdict a 1h du matin, au procès de Walid Nekich, et Kamel Bensaad, qui a eu lieu, hier 1 février 2021 au tribunal de Dar El Beida d’Alger .

Le juge a prononcé, conte Walid Nekiche une condamnation à 6 mois de prison ferme assorti d’une amende de 20 000 Da pour l’accusation « Distribution et possession de tracts pour porter atteinte à l’intérêt du pays ».

Tandis que, Kamel Bensaad a été acquitté de toutes accusations, les deux activistes quitteront la prison aujourd’hui, le 02 février, après 432 nuits d’incarcération.

De perpétuité à 6 mois de prison

Plus tôt dans la journée d’hier, le procureur avait requis la réclusion à perpétuité avec saisie des objets, à l’encontre de Walid Nekiche et Kamel Bensaad, lors du procès ce 1 février 2021 au tribunal de Dar El Beida d’Alger (Session criminelle).

Walid Nekiche a été poursuivi pour, «Participation à un complot pour inciter les citoyens ou les habitants pour prendre les armes contre l’autorité de l’état et organisation d’une manière secrète de communication à distance dans le but de porter atteinte à la sécurité nationale », « atteinte à la sécurité et l’unité nationale » et « distribution et possession de tracts pour porter atteinte à l’intérêt du pays».

Le réquisitoire avait suscité l’étonnement total chez les internautes, les militants et les avocats, ces derniers ont manifesté leur solidarité avec le détenu, surtout que ce dernier a révélé lors de procès qu’il a été victime d’« agression sexuelle», de « menaces » et de « torture » par des agents de la sécurité intérieure (DGSI), pendant sa garde à vue.

Sa défense a également affirmé que son dossier est quasiment vide, précisant que les procès-verbaux des services de sécurité étaient basés sur « des aveux après la torture », cette dernière a exigé la libération immédiate du détenu avec ouverture d’une enquête.

Il convient de rappeler que, Walid Nekkiche a été arrêté le 26 novembre 2019, à la Place des Martyrs, à Alger, alors qu’il filmait la marche des étudiants avec son téléphone.