Vidéo virale avec un jeune vendeur : Youcef Belaïli va au bout de sa promesse

Depuis plusieurs jours, une vidéo mettant en scène l’international algérien Youcef Belaïli suscite une vive émotion sur les réseaux sociaux. On y voit le joueur de l’Équipe d’Algérie de football échanger avec un jeune garçon qui vend des mouchoirs en papier au bord de la route, une scène simple mais chargée d’humanité qui a rapidement conquis les internautes.

Dans la première séquence, devenue virale, l’attaquant de l’ES Tunis, actuellement en période de convalescence suite à une méchante blessure au genou, accepte de prendre une photo souvenir avec l’enfant, visiblement heureux de rencontrer l’un des héros du sacre continental de 2019. Après le cliché, le joueur lui demande comment il pourra lui envoyer la photo. La réponse du petit garçon surprend et touche à la fois : il explique qu’il ne possède pas de téléphone portable. Face à cette situation, Belaïli n’hésite pas et lui promet spontanément de lui en offrir un.

🟢 À LIRE AUSSI : Le geste « grande classe » de Belaïli envers un jeune vendeur émeut les Algériens — VIDÉO

Cette interaction, filmée par un témoin, s’est répandue à grande vitesse sur les plateformes sociales, où de nombreux internautes ont salué la simplicité et la générosité du joueur. Beaucoup ont vu dans ce geste un exemple positif venant d’une figure sportive influente, capable d’utiliser sa notoriété pour apporter un moment de bonheur à un enfant issu d’un milieu modeste.

Belaïli tient sa promesse

L’histoire ne s’est pas arrêtée là. Une seconde vidéo, publiée récemment, confirme que la promesse n’était pas qu’un effet d’instant. On y découvre Belaïli en conversation vidéo avec le garçon grâce à une application mobile. Sourire aux lèvres, l’enfant remercie chaleureusement l’international algérien, montrant fièrement le smartphone flambant neuf qu’il a reçu. La séquence a renforcé l’émotion suscitée par la première, les internautes soulignant que le joueur a joint l’acte à la parole.

🟢 À LIRE AUSSI : Justwell, la nouvelle application mobile qui révolutionne la beauté et le bien-être en Algérie

Au-delà du simple fait divers, cette histoire illustre la puissance des petits gestes dans un monde sportif souvent dominé par les performances et les résultats. Elle rappelle aussi que les stars du football restent, pour de nombreux enfants, des modèles dont les actions peuvent inspirer et marquer durablement. Par son initiative, Belaïli a offert bien plus qu’un téléphone : il a créé un souvenir inoubliable et envoyé un message fort sur la valeur de la bienveillance.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie se prépare pour le Ramadan 2026 : l’UGCAA rassure les citoyens