VIDEO. Un taureau déchainé s’échappe et provoque la panique à Skikda

Les rues de la ville d’El Harrouch dans la wilaya de Skikda rappelaient aujourd’hui celles de l’Espagne durant les festivités des lâchers de taureaux. En effet, un taureau apeuré avait semé la panique entre citoyens après avoir pu échapper à son propriétaire.

La pauvre bête a été traquée par une vingtaine de personnes qui essayaient de mettre fin à sa cavale en courant derrière elle pendant plusieurs minutes. Fatiguée, la bête a fini par se faire attraper tout en lançant des mugissements désespérés.

Il s’agit d’un taureau de race Holstein, de très forte carrure. Ce dernier a été filmé entrain de fuir la foule qui courait derrière lui. Sur la route puis sur le trottoir, évitant les gens et les automobiles, la pauvre bête n’avait cependant pas pu échapper à la traque.

Au début de la vidéo on pouvait clairement voir la bête passer près d’un poste de police, ce qui avait interpellé un des éléments de la Brigade Mobile de la Police Judiciaire, BMPJ, qui avait participé à la traque et qui s’est mobilisé aux côtés des citoyens. On pouvait également voir sur la vidéo un camion de pompier et une ambulance qui étaient apparemment également mobilisés.

La fatigue de la bête et la fin de la traque

Les citoyens qui couraient derrière la bête n’avaient apparemment pas lâché le morceau pendant plusieurs minutes. On entendait clairement dans la vidéo partagée dans les réseaux sociaux quelques-uns qui criaient « Elle est fatiguée, elle est fatiguée ».

En effet, haletante, apeurée, et traquée, la pauvre bête commençait à présenter des signes de fatigue, ce qui avait encouragé la population à l’approcher avec moins d’hésitation. Un premier citoyen l’avait attrapé par la queue, mais il a été trainé sur plusieurs mètres par le taureau encore capable de courir.

Une série de mugissements désespérés a été émise par le taureau qui a été immobilisé enfin par un groupe de citoyens. La bête a été ensuite attachée à un arbre. En sueur et entourée d’une foule en panique, la pauvre bête a surement connu la pire journée de sa vie.