VIDÉO. Un panneau s’écrase sur un camion au niveau des nouvelles trémies de « La Côte »

Moins de 24 heures après leur inauguration, les nouvelles trémies de Bir Mourad Raïs sont au cœur d’une polémique. Un événement inattendu a en effet semé la confusion et l’inquiétude parmi les usagers.

Une vidéo, rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, montre une signalisation routière se détachant et s’écrasant sur le pare-brise d’un poids lourd circulant à l’intérieur de l’ouvrage.

Les images sont saisissantes : la plaque métallique a complètement brisé le pare-brise du camion, et les deux occupants du véhicule ont été légèrement blessés. Cet incident, survenu sur l’axe reliant Alger à Blida et Bir Touta, interroge sur la qualité de la construction et sur les mesures de sécurité mises en place.

Il y a moins de 24 heures, les nouvelles trémies faisaient l’objet de tous les éloges sur les réseaux sociaux. Les Algérois se réjouissaient de cette nouvelle infrastructure censée fluidifier la circulation et améliorer la qualité de vie.

Moins de 24h après leur ouverture, les trémies de Bir Mourad Raïs déjà au cœur d’une polémique

Mais cet accident vient ternir ce tableau idyllique et suscite de nombreuses interrogations. Les usagers se demandent désormais si ces ouvrages sont réellement sûrs et si les autorités ont pris toutes les précautions nécessaires.

Les autorités compétentes sont appelées à ouvrir une enquête approfondie afin de déterminer les causes exactes de cet accident. Il faudra notamment vérifier la qualité des matériaux utilisés, la conformité des travaux aux normes en vigueur et les éventuelles défaillances dans la maintenance.

Rappelons que les travaux de construction des trémies avaient nécessité la fermeture temporaire des routes nationales n°1 et de la rocade Sud au niveau de « la Côte », à partir de juin dernier, engendrant ainsi des désagréments pour les usagers.

Le projet d’aménagement des accès à la nouvelle gare multimodale de Bir Mourad Raïs, dont le coût s’élève à 4 milliards de DA, visait à améliorer la mobilité et à désengorger la zone.

