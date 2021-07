VIDEO. Un Harrag Algérien sauvé in extremis par des pécheurs à Chlef

Alors qu’il se trouvait seul au large de la méditerranée, un jeune Harrag Algérien infortuné, qui a tenté de rejoindre l’Espagne, a été sauvé in extremis par des pêcheurs qui, heureusement, passaient par là. Un heureux hasard qui a fait que la vie du jeune homme va se poursuivre après qu’il eut sans doute perdu espoir. Un des pêcheurs a filmé toute la scène, montrant ainsi le moment ou le pauvre migrant a été repêché.

« Tous mes amis sont morts », indique le jeune migrant essoufflé. La phrase à elle seule traduit la détresse psychologique de celui qui a pris le large ce matin avec un groupe de jeunes, et ce, dans l’espoir de rejoindre un Eldorado fantasmé. Au lieu de cela, il va se retrouver pendant des heures seul, entre la vie et la mort, au milieu d’un grand cimetière bleu.

« Je suis Algérien ! »

Repéré par des pêcheurs qui ont laissé le port de Marsa plusieurs kilomètres derrière eux, le jeune Harrag n’a pas tardé à être repêché, et à être étalé sur le navire de pêche comme un poisson affaibli. Le jeune homme ne bouge pas, ne parle pas, ou à peine. Il ne peut ni manger ni boire. On dirait que pouvoir vivre et respirer lui est amplement suffisant.

Aux questions de ses bienfaiteurs, le jeune homme répond d’une voix à peine audible. « Tu es d’où », lui demandèrent les pêcheurs. « Je suis Algérien », réagit-il. Une affirmation qui sème la tristesse au sein de l’équipage qui décide d’aller à la recherche du reste de l’expédition. « Ils sont tous morts », indique le Harrag, sans même qu’on lui pose la question.

« Dans ce pays les jeunes meurent d’une manière banale« , indique le pêcheur qui filme encore. En effet, la Harga prend des proportions inquiétantes. En 4 jours seulement, plus de 800 Algériens ont débarqué sur les plages d’Alméria, a indiqué hier l’association Héros Del Mare. Jusqu’à quand cela va-t-il durer ?