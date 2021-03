VIDEO. Un coffre de Zakat dévalisé dans une mosquée à Oran

Une caméra de surveillance apparemment installée au niveau d’une des mosquées de la ville d’Oran, a pu prendre un voleur en flagrant délit. Le malfaiteur a été filmé pendant qu’il cambriolait une caisse des fonds de la Zakat. La vidéo a fait le tour de la toile, et elle a suscité l’indignation des internautes.

La vidéo qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux, montre clairement un homme qui essaye de déplacer un coffre-fort marqué « Waqf », qui contenait les donations de la Zakat des croyants. Le malfaiteur voulait, dans un premier temps, subtiliser l’argent et le coffre qui le contenait, sans faire le moindre bruit.

Un braquage doublement condamnable

Toutefois, le voleur s’est vite découragé vu le lourd poids du coffre métallique, ce qui l’avait mené sur une autre piste maléfique. En effet, la vidéo surveillance montre ensuite que le jeune malfaiteur, après avoir bien réfléchi, à décider de subtiliser les billets un à un, à l’aide ce qui paraît être un fil métallique.

La nouvelle idée du voleur de la Zakat semble marcher mieux que la première. En effet, et au bout de 3 minutes, le jeune cambrioleur réussit à extraire une somme assez importante de l’intérieur du coffre-fort, sans même avoir à l’ouvrir. Enfin, quand il s’est assuré qu’il n’y avait plus rien à voler, il avait remis le coffre à sa place et il avait pris la fuite.

Ce véritable braquage qui a eu lieu au niveau de la mosquée Cheikh Bouamama, dans le quartier Yaghmourassen, dans la ville d’Oran, a été intégralement filmé par une caméra de surveillance, ce qui va faciliter l’identification du voleur et son arrestation. Les internautes, après avoir visionné la vidéo, se sont dits profondément heurtés par l’acte doublement condamnable du voleur.

« Il faut être en grande forme pour pouvoir déplacer un coffre aussi lourd, il aurait dû aller travailler au lieu de voler », avait commenté l’un des internautes. Un autre déclare que « un vol commis dans la maison de Dieu est le pire des vols ».