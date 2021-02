Vidéo. Un Algérien bloqué à l’aéroport en France depuis cinq jours

Un documentaire de la chaine Qatarie Al Jazeera, a zoomé dans un reportage qu’elle avait réalisé, sur le calvaire des ressortissants Algériens bloqués à l’étranger. Le documentaire de la chaine arabophone montre que plusieurs Algériens réclament encore leur droit de rentrer dans leur pays.

Les frontières de l’Algérie sont fermées depuis le mois de mars dernier, suite à la crise sanitaire qui a touché le monde entier, bousculant ainsi tout sur son passage.

Suite à une période ou tous les avions de la compagnie Algérienne Air Algérie étaient cloués au sol, cette dernière avait pu effectuer plusieurs programmes de rapatriement, qui visaient à ramener ces Algériens bloqués dans divers pays du monde, chez eux, en Algérie.

Le ministre de l’Intérieur avait déclaré, avant le dernier programme de rapatriement, que plus de 25 000 Algériens étaient encore bloqués à l’étranger. Ce nombre a surement diminué après les derniers vols spéciaux, mais ces derniers ont vu leur nombre considérablement réduit, au milieu du mois de janvier.

Je dors à l’aéroport depuis 5 jours

Un ressortissant Algérien qui s’est retrouvé bloqué dans un pays qui n’est pas le sien n’en croit pas ce qu’il lui arrive. Il se confie dans le reportage, et déclare, que ça fait cinq jours qu’il dort à l’aéroport. Le ressortissant Algérien, et suite à la crise sanitaire, et à la fermeture des frontières, dormait d’abord dans des hôtels, mais surement à cause de la dégradation de sa situation financière, il se retrouva vite entrain de passer ses nuits dans un aéroport de la capitale française, avec pour seul diner, « des biscuits et de l’eau ».

Un autre Algérien se confie au micro de Al Jazzeera. Celui-là, âgé de 55 ans, confirme que cette situation le rend malade. En effet, le ressortissant Algérien montrait tous les symptômes d’un stress chronique. Il déclare qu’il n’avait pas vu sa famille depuis plusieurs mois, et qu’il ne veut que rentrer chez lui, et que c’était « son droit ».

Des scènes ou des ressortissants Algériens essayaient de se faire rapatrier, ont été également rapportées par la chaine d’information. Des Algériens qui tentent de trouver la sortie de leur calvaire dans les aéroports français, est devenu apparemment une image du quotidien dans ces derniers.

Dans l’attente de la vaccination de 60 % dans Algériens, Noureedine Belmeddah, le député de la diaspora, déclare que les autorités du pays craignent une hausse dans les contaminations, et que même la communauté algérienne établie à l’étranger ne serait pas prête à risquer la vie des Algériens.