VIDÉO. Tlemcen: Le SOS d’une mère abandonnée dans la rue par son fils

Une vidéo montrant une vieille mère abandonnée par son fils a fait le tour, et a enflammé la toile en Algérie suscitant la colère et la solidarité des internautes. Cette pauvre vieille qui s’accroche à l’espoir de retrouver une digne vie et un foyer. Un cri de détresse a été lancé sur les réseaux sociaux par des citoyens de sa région Remchi dans la wilaya de Tlemcen.

Il est triste de voir à quel point certains individus ont perdu leurs valeurs et sont devenus inhumains, l’ingratitude continue à prendre l’ampleur dans notre société, ceci a touché malheureusement beaucoup de foyers et les conséquences en sont très graves car une fois que les liens de parenté sont altérés et touchés par la mésentente et le manque de respect, c’est toute la communauté qui est touchée et ce sont les générations futures qui en payeront le prix, surtout quand il s’agit d’un de nos parents, qui a partagé les joies et peines avec nous, et qui avait désespérément besoin que de nos rires.

Il est devenu courant de se débarrasser de ses parents comme si c’était un lourd fardeau, pourtant l’une des plus belles valeurs les plus humaines est justement le respect des personnes âgées, on nous a appris tout petit qu’une personne âgée doit être respectée, que l’on doit prendre soin d’elle l’aider et l’entourer, que dire si cette personne est la (Maman). C’est l’histoire d’une vieille femme de la commune de Remchi dans la wilaya de Tlemcen abandonnée et jetée dans la rue par son unique fils.

Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux cette pauvre vieille femme affaiblie adresse un message à son fils, « J’ai veillé des nuits pour que tu dormes, et durant mes jours, je me suis fatiguée pour ton bonheur. Mon seul souhait était de pouvoir entrevoir ton sourire et ma joie de tout instant était que tu me demandes de te préparer quelque chose. Ceci était mon bonheur extrême. J’étais ta servante sans reproche, une nourrice ininterrompue et une travailleuse sans relâche. Ceci jusqu’à ce que tu aies atteint ta maturité et ta pleine croissance, et jusqu’à commencé à voir en toi les signes de la virilité précoce, comment peux-tu me jeter à la rue ? ».

Mon cher fils, sache que mon dos s’est courbé, mes membres tremblotent, les maladies m’exténuent, je ne suis plus aussi saine ni aussi forte. En effet, je ne me lève que difficilement et ne m’assieds que péniblement et à peine si je peux marcher. Malgré tout, je te pardonne de m’avoir abandonnée et que dieu te pardonne.

La pauvre vieille femme s’est adressée également dans un message émouvant à son unique frère, « Mon frère Abdelkader, après tout ce que j’ai fait pour toi, après avoir élevé tes enfants, tu me jettes comme ça dans la rue ? », que Dieu vous pardonne toi et mon fils, « j’ai été comme une sœur mère pour toi, cette sœur qui était aux petits soins avec toi et s’est occupée de toi et de tes enfants des années successives ; cette sœur qu’a-t-elle donc récolté comme récompense et qu’a-t-elle obtenue en compensation ?! Comment en es-tu arrivé à être aussi insensible et comment le temps a-t-il autant agi sur toi ? ».

Malgré tout ça la vielle femme a pris son courage à deux mains et affirme avoir pardonné tout a son fils, « je ne vais pas me plaindre de toi (auprès d’Allah) et je ne vais pas communiquer ma tristesse (à Allah), car si jamais elle s’élève au-dessus des nuages et monte jusqu’aux portes du ciel, alors le malheur te frappera pour avoir été ingrat (envers moi), le châtiment t’atteindra, et l’adversité s’installera dans ta propre maison. Non ! Je ne le ferai pas, car tu es toujours mon enfant le fruit de mes entrailles, le doux parfum de ma vie, et le plaisir de mon existence.