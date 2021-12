VIDEO. Sorti sur blessure hier, Bounedjah rassure les Algériens

Les matchs réunissant l’Algérie et l’Égypte ont toujours provoqué une haute tension et ont été joués sous une grande pression, et ce, même pour les rencontres des équipes nationales A’.

C’était d’ailleurs le cas de la confrontation de ce mardi à Doha au Qatar. En effet, notre sélection nationale A’ a affronté son homologue égyptienne, dans le cadre de la finale du groupe D de la Coupe Arabe.

À la fin de ladite rencontre, les deux équipes adverses se sont quittées par un score d’égalité (1-1). Toutefois, une mauvaise surprise s’est annoncée lors de la première mi-temps : Baghdad Bounedjah a subi une grave blessure qui lui a coûté de quitter le terrain. Il s’agit en effet, d’une commotion cérébrale suite à un choc avec le gardien égyptien Mohamed El-Sehnawy.

« J’ai fait les tests nécessaires et tout va bien » (Bounedjah)

À cet effet, l’international algérien est sorti enfin au public, pour la première fois après la blessure subie lors de la confrontation face à l’Égypte, pour s’exprimer, mais aussi rassurer sur son état de santé.

Dans des déclarations accordées à la chaine officielle de la Fédération algérienne de football, Baghdad Bounedjah affirme qu’après avoir eu des tests approfondis à l’hôpital de Doha mardi, son état de santé n’est pas préoccupant : « j’ai fait les tests nécessaires, et tout va bien », déclare-t-il, en ajoutant qu’il reste sous l’examen du personnel médical de l’équipe nationale.

« J’attends le feu vert du personnel médical pour reprendre l’entraînement avec le groupe, et je vais travailler pour participer au prochain match contre le Maroc », poursuit-il.

Par ailleurs, l’attaquant des Verts a souligné : « ce qui m’est arrivé est tout à fait normal dans le monde du ballon rond et le gardien égyptien ne m’a pas délibérément blessé, car sa sortie était pour défendre son but ».