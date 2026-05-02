VIDEO. Scènes « inappropriées » au sein d’un CEM à Aïn Témouchent : La directrice suspendue

L’indignation a rapidement laissé place aux sanctions. Suite à la diffusion virale d’une vidéo montrant des scènes jugées « inappropriées » lors d’une célébration scolaire, la Direction de l’Éducation de la wilaya d’Ain Témouchent a frappé fort en annonçant des mesures disciplinaires radicales.

Tout commence ce jeudi 30 avril 2026, au sein du collège (CEM) Boussaid Aïcha. Alors que l’établissement célébrait la « Journée du Savoir », ce qui devait être un hommage à la connaissance a pris une tournure inattendue.

Les images filmées et relayées massivement sur les réseaux sociaux ont choqué l’opinion publique, montrant un dérapage loin de la retenue habituelle des enceintes scolaires.

Dans un communiqué officiel, la Direction de l’Éducation a précisé que les séquences diffusées montrent des comportements et des scènes en totale rupture avec :

La mission pédagogique de l’école algérienne.

Les valeurs éthiques et morales qui régissent la vie scolaire.

Le respect dû à l’enceinte éducative.

L’administration a toutefois tenu à souligner que ces agissements restent des « actes isolés » qui ne reflètent en rien les valeurs de l’ensemble de la famille éducative.

Aïn Témouchent : La directrice d’un collège suspendue après une fête qui fait scandale

La réaction de la tutelle ne s’est pas fait attendre. En application directe des instructions du ministre de l’Éducation nationale, des mesures administratives conservatoires ont été prises sur-le-champ :

Suspension immédiate de la directrice du collège Boussaid Aïcha de ses fonctions.

du collège Boussaid Aïcha de ses fonctions. Mise à pied de toute personne dont l’implication ou la responsabilité dans l’organisation de cette activité serait établie.

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L’école doit rester un exemple : le ministère recadre toute la famille éducative

À travers ce communiqué, la Direction de l’Éducation réaffirme sa détermination à préserver la « sacralité » des établissements scolaires. Elle insiste sur la nécessité de maintenir un caractère strictement éducatif et moral à toutes les activités parascolaires, conformément aux traditions de la société algérienne.

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En conclusion, un appel à la vigilance et au sens des responsabilités a été lancé à tous les acteurs du secteur. L’objectif est de garantir un respect strict des règlements en vigueur pour protéger l’image et la noble mission de l’école algérienne.