VIDÉO. Scène surréaliste à Skikda : 3 personnes filmées sur le toit d’un bus en marche choquent la Toile

Malgré la recrudescence des drames de la route qui endeuillent régulièrement le pays, et malgré la sévérité croissante des autorités pour traquer les chauffeurs inconscients qui mettent la vie des usagers en péril, certains comportements frôlant l’absurde continuent de défrayer la chronique.

C’est le spectacle pour le moins surréaliste qu’ont offert ces derniers jours trois individus dans la commune d’El-Hadaïek, au sud de Skikda.

Dans une courte séquence vidéo massivement relayée sur les réseaux sociaux, deux hommes et une femme ont été filmés juchés en toute insouciance sur la galerie de toit d’un minibus de type Toyota Coaster, assurant la liaison entre le chef-lieu de wilaya et El-Hadaïek.

Perchés sur le toit du véhicule en marche, sans le moindre dispositif de sécurité et sous le regard médusé des automobilistes croisant leur route, ces passagers ont offert l’image poignante d’un mépris total pour les règles élémentaires de la sécurité routière.

La Gendarmerie nationale veille au grain

Face à cette scène de témérité caractérisée, constituant une infraction gravissime et une mise en danger manifeste de la vie d’autrui, la réaction des services de sécurité n’a pas tardé. Repérée par la cellule de veille numérique de la Gendarmerie nationale, la vidéo a immédiatement enclenché des investigations de terrain.

Grâce à l’exploitation des indices visuels, les brigades territoriales d’El-Hadaïek sont parvenues à identifier le propriétaire du minibus avant de localiser et d’interpeller rapidement le conducteur.

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Ce dernier a été placé en garde à vue avant d’être déféré devant le procureur de la République près le tribunal de Skikda. Il devra désormais répondre de ses actes devant la justice pour violation manifeste des obligations de sécurité.

Jusqu’où ira l’inconscience sur nos routes ?

Au-delà de l’intervention salutaire des services de sécurité, une telle scène laisse pantois et soulève des interrogations légitimes.

Comment des passagers ont-ils pu se retrouver sur le toit d’un véhicule en marche ? Et par quel concours d’irresponsabilité collective en arrive-t-on à traiter sa propre vie avec autant de légèreté ?

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Entre un manque cruel de civisme, des réflexes suicidaires et une défaillance manifeste du contrôle de la part du conducteur, cet incident rappelle que le Code de la route ne suffira jamais à immuniser une société contre sa propre insouciance.