VIDEO. Premier but pour Brest sur une superbe passe de Belaili

Auteur d’un beau parcours lors de la Coupe arabe 2021 au Qatar, soldée par une sacrée victoire des Fennecs algériens, Youcef Belaili ne cesse, depuis ce temps, d’être sous le feu des projecteurs.

En effet, le milieu de terrain a résilié, quelques jours seulement avant la finale de cette compétition arabe en décembre, son contrat avec son ancien club qatari, le Qatar SC.

Le 31 janvier de l’année en cours, le natif d’Oran a enfin annoncé sa nouvelle destination : il s’agissait bel et bien du Championnat français, précisément du Stade Brestois.

Depuis l’annonce de ladite nouvelle et les bonnes affaires ne cessent de s’enchainer pour le club français. En fait, le public sportif de Belaili a envahi les différents réseaux sociaux dudit club, faisant ainsi exploser leurs compteurs.

Belaili décisif lors de sa 2e participation

Youcef Belaili a participé pour la toute première fois avec le club de Brest, le dimanche passé dans une confrontation face à Rennes. Cependant, plusieurs médias ont jugé la performance du Fennec de « moyenne », voire « faible », notamment après la défaite des Brestois avec un score de deux buts contre zéro.

Aujourd’hui, l’Oranais a été au rendez-vous pour sa deuxième participation sous le maillot des Pirates, contre l’ESTAC Troyes au Stade Francis-Le Blé. Son public, mais aussi son nouveau club espéraient que le Vert brille et présente sa haute performance habituelle, un truc que le maestro Youcef Belaili n’a pas manqué de le faire.

En effet, le talentueux milieu de terrain a marqué fortement sa présence, et ce, lors des toutes premières minutes du jeu. Ce dernier a livré une magnifique passe décisive à son coéquipier Satriano Martín, qui n’a pas manqué de saisir l’occasion et marquer un joli but à la 7e minute du jeu, ouvrant ainsi le score aux Brestois.

« Sur une ouverture de Belaili, Satriano contrôle le ballon de la poitrine puis reprend de volée en taclant le ballon pour tromper Gallon et ouvrir le score !!! », peut-on lire dans la page Twitter officielle du club Brestois.

Une sacrée victoire pour les Brestois !

Avec un tel début, les Pirates ont enchainé les buts, faisant également vibrer les filets de leurs adversaires de Troyes lors de la 27e minute du jeu, grâce à Satriano Martín qui s’est montré encore une fois décisive.

À la 45e minute, l’équipe adverse a pu inscrire un but par son joueur Rami Adil. Toutefois, les Brestois se sont tout de suite rattrapés, avec un 3e but signé Honorat Franck à la 49e minute. Le même Pirate a également marqué un autre but lors de la deuxième partie du jeu, précisément à la 67e minute. Par la suite, le coéquipier béninois de Belaili, Steve Mounié, a fait vibrer pour la 5e fois la cage de Troyes, en marquant le cinquième et dernier but de Brest, à la 82e minute.

Avec cette haute performance présentée par les Brestois, notamment un certain Belaili qui a su s’imposer, le Stade de Brest a terminé la rencontre, débutée à 15 heures et entrant dans le compte de la 24e journée de Ligue 1 contre l’Estac de Troyes, avec 5 buts contre 1, en faveur des Pirates.