VIDEO. Meilleurs buts de Man City : Mahrez dans le top 5

L’international algérien Riyad Mahrez anime à lui seul les réseaux sociaux de Manchester City. L’équipe mancunienne a un rendez-vous important ce week-end avec la formation d’Everton. L’équipe de Pep Guardiola veut rattraper son match perdu la semaine dernière face au club londonien de Tottenham Hotspur.

Un match alléchant qui a été l’occasion pour les fans de City de constater l’importance de l’ailier algérien puisque les Cityzens étaient revenus au score grâce au penalty magistralement transformé par le capitaine des verts. Or, la rentrée en jeu tardive de Mahrez n’a pas permis à ce dernier d’avoir davantage de chance pour porter encore son équipe. Le prochain adversaire de City est l’autre club de la ville de Liverpool, les hommes du technicien espagnol seront dans l’obligation de surmonter Everton afin de tenir une distance confortable avec le club rouge et le rival de leur adversaire du jour.

La page officielle des Cityzens indique que Riyad Mahrez connaît bien le chemin des filets de cette équipe en postant une vidéo qui fait rappeler aux fans le but somptueux que l’algérien avait inscrit sur coup franc lors d’un match de son équipe il y a deux ans contre cette même formation. Le but, qui fait rappeler le coup franc triomphal que Mahrez avait mis face aux Aiglons di Nigéria lors de la CAN 2019, a été classé dans le TOP 5 des buts de City contre Everton.

Mahrez déterminé plus que jamais

L’attaquant algérien est sur une pente ascendante ces derniers temps avec Manchester City. Les images des entraînements que son club a diffusés montrent que l’algérien prend du plaisir à s’entraîner avec ses coéquipiers. Le club n’a pas manqué l’occasion et a profité de ce moment d’allégresse pour légender une photo de l’international algérien qui souriait en se servant d’un célèbre vers d’un poème arabe d’Al-Mutanabbi.

Mahrez et City joueront ce samedi contre la formation d’Everton qui pointe à la 16e place de la Premier League. Le tacticien Pep Guardiola doit compter sur son atout « Mahrez » pour espérer décrocher une victoire qui réconforterait sa place de leader.