Vidéo. Manchester City :Mahrez buteur et passeur face à West Bromwich

L’ailier international algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, a été l’auteur d’un magnifique but et d’une passe décisive ce mardi, 26 janvier, lors de la rencontre qui a opposé son club face à West Bromwich Albion.

L’ailier de Manchester City et capitaine d’équipe des Verts, l’international algérien Riyad Mahrez, s’est démarqué ce mardi, 26 janvier, lors de la rencontre qui a opposé le Man City à West Bromwich Albion. En effet, le capitaine des Fennecs de l’équipe nationale a inscrit son 5ᵉ but et délivré sa 2ᵉ passe décisive en championnat de Premier League cette saison.

Ayant marqué son but quelque temps avant la fin de la première période, Mahrez a donné une large avance à son club qui est rentré aux vestiaires avec un score de 4-0 en sa faveur. De retour sur le terrain, l’ailier de Man City continue de faire sensation en délivrant une passe décisive à Raheem Streling qui inscrit le 5ᵉ but contre West Bromwich à la 57ᵉ minute du match, portant le score final du match à 5-0.

🇬🇧 La démonstration de Manchester City 😱 Les Citizens s’imposent 5⃣-0⃣ face à West Bromwich avec une prestation extrêmement solide ⚽️ 🔝 Manchester City prend la tête du championnat, 1 point devant Man United pic.twitter.com/iiXctFErdy — Late Football Club (@LateFootClub) January 26, 2021

Ryad Mahrez en 2ᵉ position dans le classement des meilleurs joueurs arabes

Dans un sondage de Goal Global, pour déceler les 25 meilleurs joueurs arabes de l’année 2020, le footballeur algérien Ryad Mahrez a fièrement occupé la deuxième place du classement après le joueur égyptien Mohamed Salah.

La performance de Mahrez sur le terrain fait de lui une icône du football international. Le capitaine des Fennecs a été élu deuxième meilleur joueur au Manchester City et onzième joueur de la compétition anglaise.