VIDEO. Mahrez inscrit un magnifique but dans les filets de Newcastle

La sélection du « Ministre du Bonheur » Djamel Belmadi ne contient que des stars, des joueurs talentueux qui ont su hisser haut le drapeau national, et être sous le feu des projecteurs lors de chaque rencontre qu’ils y participent.

C’est le cas d’ailleurs de l’ailier gauche des Verts, le capitaine Riyad Mahrez. Ce dernier ne cesse de briller et d’impressionner l’opinion sportive, lors de chaque match disputé, avec sa sélection nationale, mais aussi avec son club anglais Manchester City.

En effet, le capitaine des Fennecs Riyad Mahrez a signé, ce dimanche 19 décembre 2021, lors d’une confrontation footballistique opposant son club à Newcastle, un magnifique but dans la deuxième mi-temps du jeu, précisément à la 63′.

Pour la deuxième fois titulaire en Premier League, le Fennec de l’Algérie a su s’imposer et être à la hauteur des attentes de son entraineur espagnol, Pep Guardiola.

Quatre buts pour Manchester City contre zéro pour Newcastle

Avec cet incroyable but, le Champion d’Afrique a fait monter le score de son équipe à trois buts, avant que son coéquipier Sterling en rajoute un autre, à quelques minutes avant la fin du match (86′).

Sachant que le premier but a été inscrit dans les premières cinq minutes de la rencontre par le défenseur portugais Ruben Dias, pour que Cancelo en ajoute un autre, grâce à une passe décisive de la star Riyad Mahrez, faisant ainsi vibrer les filets de Newcastle à la 27′ minute du jeu.

Il convient également d’indiquer que le Fennec reste toujours le meilleur buteur des Citizens depuis l’entame de la saison, et ce, malgré sa faible participation aux matchs de ses derniers.

Par ailleurs, et avec cette haute performance, Riyad Mahrez annonce désormais qu’il est bel et bien prêt pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Cameroun du 9 janvier jusqu’au 6 février 2022, tout en rassurant également le sélectionneur national Djamel Belmadi et ses hommes.