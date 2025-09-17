VIDÉO – Le cri de détresse d’un adolescent bouleverse les Algériens

Trente-deux ans. C’est le temps qu’il a fallu pour que la situation de la famille Bou Akba trouve une issue. Trente-deux ans à espérer un logement, un signe, une main tendue… Jusqu’à ce jour où la patience a cédé la place à l’urgence. Mohammed El Amine, un adolescent de Skikda, a pris la parole.

Avec une lassitude qui transperce les écrans, il décrit le poids de vivre dans la pauvreté, face à la maladie invalidante de son père, fils d’un Chahid, cloué au lit. Il raconte les petits boulots précaires pour trouver de quoi manger, les nuits d’inquiétude et l’attente interminable pour bénéficier d’un logement décent.

Son témoignage, porté par une dignité bouleversante, déclenche un tsunami de solidarité sur les réseaux sociaux. Cette vague d’émotion finit par parvenir aux oreilles des autorités locales. Dont celle du wali de Skikda, qui décide d’intervenir personnellement.

Skikda : l’histoire bouleversante qui a ému les réseaux sociaux

Dans sa vidéo, Mohammed El Amine Bou Akba, les larmes aux yeux, décrit avec une maturité bouleversante le quotidien d’une famille plongée dans le dénuement total. Lui, sa mère et son père vivent entassés dans une baraque de fortune, sans confort ni sécurité.

La détresse est alimentée par la grave maladie du père, cloué au lit et dans l’incapacité de subvenir aux besoins des siens. Le jeune garçon explique devoir travailler à tout prix pour trouver de quoi nourrir sa famille, sacrifiant ainsi une partie de son enfance. Le jeune homme décrit, avec une lassitude palpable, le poids de devoir se battre au quotidien. « Je n’en peux plus de cette situation« , confie-t-il.

La vidéo se propage à une vitesse fulgurante. En quelques heures, le visage de Mohammed El Amine s’affiche sur des milliers d’écrans. Les partages s’enchaînent, les commentaires se multiplient, chacun touché la détresse de cette famille.

La viralité de la vidéo a déclenché une réaction institutionnelle d’une rapidité remarquable. Sensibilisé par ce cri du cœur, le wali de la wilaya de Skikda a convié l’adolescent à une audience.

À l’issue de cet entretien où le jeune Mohammed El Amine a pu exposer l’ensemble de ses difficultés, le responsable a ordonné l’attribution immédiate d’un logement à la famille. Cette décision met fin à trois décennies d’attente et apporte un soulagement concret à un foyer en grande souffrance. Le wali a personnellement veillé à ce que la solution soit apportée sans délai.

Visiblement ému et reconnaissant, Mohammed El Amine Bou Akba a exprimé sa joie et sa gratitude envers les responsables à l’issue de cette annonce. Le jeune homme a également formulé un autre espoir, celui de voir l’état de santé de son père s’améliorer, pris en charge.

