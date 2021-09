VIDEO. L’algérien Ishak Boussouf inscrit son premier but avec Lommel

Le joueur algérien Ishak boussouf, un jeune très ambitieux et talentueux, commence son histoire dans la cour des grands en Europe, il fait parler de lui grâce à ses premières performances et contributions.

L’ancien joueur de l’ES Sétif commence bien sa nouvelle saison 2021-2022 avec son club Lommel en Belgique.

Dimanche, à l’occasion de la 5ème journée de deuxième division de Belgique, pendant la rencontre entre Lommel et Lierse, l’ailier droit est resté sur le banc pendant la première période, il rentre à la deuxième, plus particulièrement à la 67ème minute. Il réussit 7 minutes plus tard à inscrire un but pour son équipe qui a remporté le match (3-1).

Ce dernier n’a pas pu être très présent sur la pelouse avec ses coéquipiers à cause de ses blessures récurrentes, il revient en force et fait parler de lui grâce à son superbe but.

Il se démarque malgré les difficultés

Dans un entretien accordé au média officiel de Lommel, Boussouf se confie par rapport à son début, pas très évident en arrivant en Belgique. En effet, nos joueurs rencontrent des difficultés notamment sur le plan physique, en plus de l’intensité du travail et des efforts.

Il est arrivé pendant l’été 2020 en Belgique, il a été accompagné les premières semaines par les kinés avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers.

Malgré cela, le joueur algérien a su s’adapter, « ce n’est que le début » avait-il déclaré sur la chaîne youtube de son club, ayant un contrat de 5ans, il aura le temps de faire ses preuves et grimper les échelons.