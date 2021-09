VIDEO. L’algérien Benlamri ouvre son compteur de but avec le Qatar SC

Le joueur international algérien, Djamel Benlamri, ouvre son compteur de but avec sa nouvelle équipe le Qatar SC et inscrit son premier but de la saison.

Dans son club de division 1 qatari, il évolue avec son coéquipier de l’équipe nationale Youcef Belaili. Lors du match comptant pour la 3ème journée de Stars League, le Qatar SC a perdu face à Al Shamal (1-2), le défenseur central a inscrit l’unique but de son équipe à la 80ème minute, ainsi, son but de la tête sauve l’honneur de son club.

Les prochains matchs du Qatar SC sont décisifs, l’équipe qatari devra compter sur les performances de Benlamri afin d’avoir de meilleurs résultats.

Les Verts, buteurs en Europe

C’est une bonne semaine pour nos Verts, nos internationaux nous vendent du rêve et font trembler les filets de leurs adversaires.

Dimanche, Saïd Benrahma, évoluant à West Ham, était titulaire dans le match contre Manchester United, comptant pour la 5ème journée de la Premier League. A la 30ème minute, il marque un but dans les filets de David de Gea.

Alors que le capitaine des Verts, Riyad Mharez, a joué un énorme match hier avec les Citizens, il a marqué un doublé pour son équipe qui a remporté le match (6-1) face à Wycombe Wanderers.

Rappelons que nos Fennecs sont attendus le 8 et le 12 octobre pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar, vu leurs performances, l’avenir s’annonce prometteur pour notre équipe nationale.