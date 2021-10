VIDEO. L’Algérie écrase le Niger : résumé et buts du match

Le match entre l’Algérie et le Niger, disputé aujourd’hui sur la pelouse du stade Mustapha Tchaker de Blida aura été une véritable bouffée d’air frais pour les fennecs. Six buts à un, un score qui booste la confiance des hommes de Djamel Belmadi dans leurs capacités à aller au mondial.

Alors que les verts se sont contentés lors de leurs dernier match d’une maigre satisfaction, voilà qu’ils frappent fort aujourd’hui, en donnant à l’équipe du Niger une véritable correction.

Slimani meilleur buteur de l’équipe nationale

Le premier but a été inscrit à la 27 ème minute par Riyad Mahrez sur coup franc. Un but monumental, qui ouvre la voie à une victoire grandiose.

Le deuxième but de l’Algérie a été inscrit par Feghouli, à la 47eme minute. Suite à cela, Mahrez revient et secoue les filets du gardien nigérien à la 59eme minute grâce à un penalty.

À la 74eme minute, Islam Slimani devient le meilleur buteur de l’équipe nationale en inscrivant un magnifique but. Slimani revient et confirme son nouveau statut avec un autre but à la 88 ème minute.

« Félicitations à Islam Slimani, joueur parti d’un petit club de quartier (Ain Bénian) et qui est devenu aujourd’hui le meilleur buteur de l’EN », peut-on lire sur la page Facebook de l’équipe nationale.

Islam Slimani vole ce titre à Abdelhafid Tasfaout. Ce dernier est également parti d’un club de quartier (Sonatiba Oran) et avait déjà battu le record à son époque.