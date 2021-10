VIDEO. L’Algérie atomise le Niger : buts et résumé du match retour

L’équipe d’Algérie de football a affronté ce mardi 12 octobre 2021, le Niger en match retour ; dans le cadre des qualifications de la Coupe du monde 2022 qui se déroulera au Qatar.

Après un match largement dominé par les hommes de Djamel Belmadi, les verts sont sortis à la fin de la rencontre d’aujourd’hui avec une belle victoire face aux Nigériens : 4 buts à 0 ; un score qui booste la confiance des coéquipiers de Riyad Mahrez dans leurs capacités à aller au mondial.

Un beau jeu collectif

Comme lors du match aller (6 buts à 0 pour l’Algérie), c’est le capitaine des verts qui a ouvert le score aujourd’hui à la 21e minutes de jeu. Sur un beau travail de Bellaili et Bounedjah dans le couloir gauche de l’attaque ; Mahrez se retrouve servit d’une belle passe de Baghdad et pousse le ballon dans le but vide.

Dix minutes plus-tard, Aïssa Mandi double la mise suite à un cafouillage sur la défense adverse. Le latéral gauche récupère le ballon et double la marque. Un but précieux qui donne une bouffée d’air frais pour les fennecs.

Malgré leur avantage, les hommes ne sont pas restés les bras croisés en deuxième période. En effet, dès le début de la mi-temps (47e minutes), Bennacer ajoute le troisième but grâce à un beau travail de Feghouli sur le couloir droit.

Quelques minutes plus tard, les verts décident de plier le match en ajoutant un quatrième but signé Baghdad Bounedjah sur une passe décisive de son coéquipier Mahrez.