VIDEO. La violence raciste d’un Algérien scandalise la France

Dimanche soir, un livreur noir, qui attendait tranquillement sa commande devant un restaurant de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise), a été violemment agressé par un ressortissant Algérien âgé de 24 ans. Ce dernier, outre le fait, d’avoir marqué le trottoir du sang de sa victime, a également proféré un tollé d’insultes à l’adresse d’une femme de peau noir, qui filmait l’agression. Les propos proférés par le mis en cause ont scandalisé toute la France.

Quatre plaintes ont été déposées contre le jeune de 24 ans, né en Algérie, rapporte le média français FranceInter, qui assure que le ressortissant Algérien a été interpellé hier mardi, pendant la soirée, à Paris, et qu’il a été placé en garde à vue, pendant que l’enquête sur cette affaire suit son cours.

« Pendant 800 ans on vous a vendu comme du bétail »

Toujours selon la même source, le livreur attendait devant le restaurant tranquillement, en écoutant de la musique, c’est là que l’agresseur s’approche et lui demande de baisser le son. Ce qu’a effectivement fait le livreur, assure l’avocat de la victime, qui ajoute que « l’agresseur voulait plus, alors il s’est jeté sur lui violemment et l’a frappé et a proféré des injures racistes. La violence était tellement inouïe que mon client a eu l’impression que c’était terminé pour lui ». On peut voir sur la vidéo, les races de sang de la victime sur le trottoir.

Les choses ne sont pas arrêtées là, le ressortissant remarque qu’une des voisines a filmé la scène, ce qui le pousse à proférer des injures racistes choquantes, dans lesquelles il parle au nom de tous les Algériens. « Pendant 800 ans on vous a vendu comme du bétail », lança-t-il à l’adresse de la voisine noire, qu’il a déjà chargé d’insultes indicibles, avant d’ajouter, fièrement : « Nous les Algériens on vous a vendu comme du bétail, comme du mais, bande de bâtards ».

Les propos sont choquants, ils ont scandalisé toute la France, notamment les personnes d’origine Algérienne. Un rassemblement s’est tenu dans la capitale Française afin de condamner cette agression ignoble. De son côté la Brigade anti-négrophobie a appelé à un rassemblement qui s’est tenu hier devant le restaurant ou l’agression a eu lieu.