[VIDÉO] La police d’Alger démantèle un réseau de trafic d’or et découvre une caverne d’Ali Baba

ALGER – La Sûreté de la wilaya d’Alger a réussi, cette semaine, un énorme coup de filet. Les éléments du Service central de lutte contre le crime organisé (SCLCO) ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans le trafic d’or. L’opération a permis la récupération d’une très grande quantité de bijoux et de sommes d’argent astronomiques qui se chiffrent en centaines de milliards de centimes.

Le communiqué de la Police algérienne indique : « Cette semaine, le Service central de lutte contre le crime organisé (…) a réussi à démanteler un réseau criminel qui se compose de 25 personnes, dont 2 femmes. Celui-ci s’adonnait, avec la complicité de fonctionnaires de l’État, au sabotage de l’économie nationale et au blanchiment d’argent par le biais du commerce illégal de métaux précieux. »

Cette opération complexe a nécessité l’activation d’un large réseau de renseignements et la mobilisation de moyens techniques importants. La valeur totale des biens récupérés (or, argent, billets de banque en dinars et en euro) avoisine 330 milliards et 744 millions de centimètres. Du reste, voici les détails communiqués par la Police nationale :

plus de 135 kg d’or ;

plus de 180 kg d’argent, dont 140 kg de matière première ;

50 millions de dinars (5 milliards de centimes) ;

32 000 euros (plus de 4,5 millions de dinars) ;

gel des comptes bancaires dont le solde est estimé à plus de 135 milliards de centimètres.

L’enquête du SCLCO lève le voile sur la méthode diabolique du réseau criminel

Par ailleurs, la perquisition des domiciles des suspects et de l’entreprise qu’ils géraient a permis d’identifier les membres du réseau. Ceux-ci sont originaires des quatre wilayas : Batna, Constantine, Biskra et Alger. En outre, l’enquête approfondie des éléments de la SCLCO a réussi à percer le secret de la méthode employée par la bande criminelle.

Le cerveau du réseau, un homme de 59 ans qui réside à Ben Aknoun (Alger), profitait des facilités qu’offre la loi algérienne aux sociétés commerciales pour l’achat de devise au taux bancaire pour importer de l’or en utilisant le registre du commerce de son entreprise.

Ensuite, celui-ci revendait l’or importé sur le marché noir et versait les recettes sur son propre compte bancaire en exploitant des registres de commerces aux noms des membres du réseau criminel. Ces registres concernaient des activités fictives et le trafic se déroulait avec la complicité de 2 salariés d’une banque nationale.

Les enquêteurs, ajoute le communiqué de la Police nationale, ont également découvert que le volume total des transactions financières et des mouvements enregistrés sur le compte bancaire du principal mis en cause dépassait 1100 milliards de centimètres.

Enfin, les 25 suspects ont été déférés devant le procureur de la République du pôle économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) pour les chefs d’accusation suivants : « actes subversifs portant atteinte à l’économie nationale ; contrebande ; atteinte à l’économie nationale ; fraude fiscale ; blanchiment d’argent ; détournement de biens issus de revenus criminels ; crimes de corruption en vue de dissimuler la source illégale de revenus dans le cadre d’une association du crime organisé transfrontalière. »