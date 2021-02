VIDEO. Islam Slimani revient sur sa carrière exceptionnelle

Le meilleur buteur en activité de la sélection algérienne, est revenu dans une interview accordée à la chaine Qatar bien sport, sur sa carrière époustouflante, de Cheraga au plus grand club en France, l’Olympique Lyonais.

Âgé de 32 ans, Islam Slimani qui sort d’une saison compliquée en Angleterre avec Leicester City, espère relancer sa carrière en s’engageant avec l’Olympique lyonnais, le goleadore algérien est en train de revivre les sensations qu’il a perdues.

Lors d’un entretien accordé à la chaîne beIn-Sport en version française, Islam a évoqué plusieurs, étapes de sa carrière, pleins d’aventures et de bons moments.

Évoquant, sa signature a Lyon Slimani affirme, « A l’âge de 12-13 ans, on venait avec mon club Ain Benian à Givors pour prendre part aux tournois. Je rêvais de revenir ici pour jouer avec l’OL, bien que, pour moi à l’époque, ce rêve paraissait utopique. Mais avec le travail, j’ai pu le concrétiser ».

Concernant ses ambitions avec ce club, l’avant-centre Algérien, s’est montré déterminé à gagner sa place de titulaire, et aider son nouveau club, bien qu’il est conscient que la concurrence est « très rude à Lyon » je suis là pour l’aider à aller encore plus loin, notamment, en lui apportant mon expérience et ma combativité sur le terrain », a-t-il déclaré.

Slimani est convaincu par ses capacités, il s’est dit « presque sûr » qu’une fois qu’il aura reçu sa chance, il montrera tellement de bonnes choses que le coach ne le laissera plus sur le banc, : ‘’Je vais tout faire pour gagner ma place.’’

Slimani parle sa première expérience en Europe

Transféré au Sporting en provenance du CR Belouizdad durant l’été 2013, l’avant-centre algérien a brillé au Portugal, où il est resté jusqu’en 2016, inscrivant 57 buts en 111 matchs avec le club lisboète.

‘’Le Sporting Lisbonne restera à vie dans mon cœur. Ce club m’a permis de me montrer en Europe », a-t-il dit, affirmant qu’il restera toujours reconnaissant, envers ce club qui lui a permis de se montrer en Europe et réalisé son réve d’enfance.

Avant d’ajouter, « avant de venir jouer au Portugal, un certain Rabah Madjer avait écrit une belle histoire dans le pays de Cristiano Ronaldo, ce dernier est connu partout dans le monde. C’est un grand joueur. En tant qu’Algériens, on ne peut qu’être fiers de ce qu’il a fait ».

FC Nantes : La déception

Avant de rejoindre, le Sporting Lisbonne, Slimani était à deux doigts de signer, au club Français FC Nantes, parlant de ce transfert avorté, Islam a avoué, « Je suis une personne honnête et correcte. Si tu es honnête avec moi je te respecte, mais si tu me manques de respect… Je ne pourrais pas jouer dans un club où quelqu’un me manque de respect. C’est pour ça que ça ne s’est pas fait. Je suis venu pour signer à Nantes, il y avait trop de choses qui ne collaient pas par rapport à ce dont on avait parlé avant. Après, j’ai signé dans un grand club qui est le Sporting ».

Le buteur algérien, a violemment taclé la direction des Canaries. Selon l’attaquant lyonnais, les dirigeants du club nantais lui ont manqué de respect et n’ont pas voulu tenir leurs engagements, » J’ai été sur le point de signer dans ce club, sauf qu’à la dernière minute, la direction présidée par Waldemar Kita a voulu changer les clauses du contrat, c’est inadmissible, c’est de la malhonnêteté, et un manque de respect envers ma personne », dénonce Slimani.

Newcastle et Fenerbahçce, les regrets

Islam Slimani a également évoqué son expérience difficile du côté de Fenerbahce lors de la saison 2018/2019. Auteur de 5 buts en 25 matches TTC avec le club stambouliote, Slimani a été confronté à une gestion extra-sportive incompréhensible.

« Je jouais comme titulaire à mes débuts, mais tout a basculé du jour au lendemain avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur qui a décidé de nous mettre à l’écart, moi et (Yassine) Benzia. Une semaine après son arrivée, il nous avait annoncé qu’on ne pouvait plus s’entraîner parce qu’on était tous deux sur la liste des joueurs à prêter », révèle-t-il.

Avant d’affirmer, » je le dis aujourd’hui, aller en Turquie, c’était une grande erreur de ma part.’’, regrettant la mauvaise passe qu’il considère cependant comme « enrichissante ».

Ensuite, le vainqueur de CAN 2019 avec les vers, a parlé de son expérience avec le Club Anglais Newcastle, » J’ai rejoint Newcastle » pour un prêt de six mois. Comme à mon arrivée, j’étais blessé, j’ai mis 4 mois pour me rétablir ».

En revanche, Islam Slimani considère que cette expérience, n’est pas totalement un échec, contrairement a celle vécu en Turquie.