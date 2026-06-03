VIDEO. Il se déguise en femme (maquillage compris) pour le braquage de bijouterie le plus raté à Sétif

C’est une scène digne d’une sitcom qui s’est jouée en plein centre-ville d’El Eulma (Sétif). Un jeune homme de 25 ans a cru bon de troquer son vestiaire masculin contre une panoplie complète de femme pour dévaliser une bijouterie. Voix de fausset, maquillage et pistolet en plastique : le plan était presque parfait… jusqu’à la course-poursuite.

Tout a commencé au cœur du pôle commercial d’El Eulma. Les policiers de la brigade judiciaire en civil, en patrouille de routine, assistent soudainement à un spectacle surréaliste : une foule en délire en train de courir après une « femme ». Sentant le coup fourré, les policiers prêtent main-forte aux citoyens et interceptent la fugitive.

Au moment de la vérification d’identité au poste, surprise (ou pas) : sous le maquillage et les vêtements féminins se cachait en réalité un jeune homme de 25 ans.

Sétif : Un voleur de bijoux déguisé en femme arrêté en flagrant délit à El Eulma

Pendant que les policiers essayaient de comprendre ce relooking extrême, un bijoutier de la ville débarque au commissariat, encore sous le choc. Il venait tout juste de se faire subtiliser une chaîne en or par une cliente « très insistante ».

Le mode opératoire du suspect ? Un sacré talent d’acteur. Pour endormir la vigilance du commerçant, le jeune homme n’a pas seulement soigné son look : il a carrément modifié son timbre de voix pour jouer la comédie de la cliente idéale. Le temps de détourner le regard du bijoutier, et hop, une chaîne en or venait de s’évanouir sous son déguisement .

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Lors de la fouille corporelle, les enquêteurs sont tombés sur un inventaire pour le moins insolite :

Un pistolet en plastique (pour faire peur, mais pas trop).

Du maquillage et de la cosmétique (pour les retouches d’urgence).

La fameuse chaîne en or, heureusement récupérée intacte.

Le « glamour » s’est arrêté net pour notre voleur transformiste. La chaîne a été restituée au bijoutier et le suspect, dépouillé de ses accessoires, a été présenté devant le parquet du tribunal d’El Eulma. Il s’y expliquera face au juge, cette fois-ci avec sa vraie voix !

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