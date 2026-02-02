VIDEO. Il réclame son ticket de bus et finit « otage » : La DT d’Alger réagit immédiatement

Une vidéo virale montrant l’agression d’un usager par un receveur de bus de transport privé à Alger a enflammé les réseaux sociaux. Face au tollé, les autorités de la wilaya ont réagi avec fermeté en suspendant l’activité du véhicule et en convoquant son propriétaire.

Le secteur du transport privé à Alger est de nouveau sous le feu des critiques. À l’origine de cette colère noire : une séquence vidéo largement relayée documentant une altercation violente entre un receveur et un passager au cœur de la capitale. Selon les témoignages, le conflit aurait éclaté pour un motif pourtant banal : la simple demande d’un ticket de transport par le voyageur.

Les images montrent une agression verbale virant à la tentative d’agression physique. Plus grave encore, le chauffeur du bus aurait forcé les autres passagers à descendre avant le terminus de « Tafourah », avant de verrouiller les portes, tentant ainsi de s’isoler avec la victime pour l’agresser à l’abri des regards, sous les yeux médusés des passants.

La réaction officielle ne s’est pas fait attendre. Dès l’identification du véhicule, la Direction des Transports de la Wilaya d’Alger a publié un communiqué sur sa page Facebook annonçant l’arrêt immédiat de l’activité du bus. Le propriétaire a été convoqué pour répondre des actes de ses employés devant la commission de discipline.

« La partie émergée de l’iceberg »

Sur la toile, l’indignation est totale. Si certains saluent la réactivité des autorités, beaucoup dénoncent un mal profond. Les internautes ont qualifié l’acte de « manque d’éducation flagrant », tandis que d’autres estiment que cet incident n’est qu’« une goutte d’eau dans un océan d’humiliations quotidiennes ».

« Le voyageur est devenu l’otage de l’humeur du transporteur. S’il parle, il est insulté ; s’il réclame son droit, il est traité de fauteur de troubles », déplore un internaute.

Vers une politique de « tolérance zéro » ?

La Direction des Transports a tenu à rappeler que ces sanctions s’inscrivent dans une volonté de moraliser le secteur. Elle a averti que tout comportement inapproprié envers les usagers sera désormais passible des sanctions les plus lourdes, pouvant aller jusqu’au retrait définitif de l’agrément.

Cet incident remet sur le devant de la scène l’urgence d’une réforme structurelle du transport privé en Algérie, où le manque de professionnalisme de certains agents continue de ternir l’image du service public et de porter atteinte à la dignité des citoyens.