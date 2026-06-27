VIDEO. Fin de la polémique : la famille de l’adolescent touareg présente ses excuses à Tizi Ouzou

Face aux tentatives d’instrumentalisation sur les réseaux sociaux, la réaction rapide et digne des notables de Tin-Zaouatine et de la famille du jeune mineur a permis de préserver l’unité nationale et de réaffirmer la fraternité historique entre le Grand Sud et la Kabylie.

L’affaire avait enflammé les plateformes numériques ces derniers jours. Un adolescent originaire de l’extrême-sud du pays, de passage à Tizi-Ouzou, s’était filmé dans la rue en train de « prêcher » ce qu’il qualifiait de « bonne morale ».

Rapidement, la vidéo est devenue virale, suscitant une vive polémique et servant de carburant à des réseaux et des pages suspectes, pour tenter d’alimenter le régionalisme et de fragiliser le tissu social algérien.

Le sursaut de la sagesse face aux manipulations

Devant l’ampleur de la controverse, la famille du jeune homme et les notables d’In-Zaouatine ont choisi de rompre le silence de manière décisive. Dans une vidéo partagé sur les réseaux sociaux, les sages des « Imouhagh » ont lu une déclaration officielle afin de couper l’herbe sous le pied des instigateurs de la discorde.

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La famille a tenu à préciser que l’auteur de la vidéo est un mineur de moins de 18 ans, dont le comportement impulsif est uniquement lié à son jeune âge et à un manque de discernement. L’adolescent se trouvait à Tizi-Ouzou pour accompagner son grand-père afin d’y recevoir des soins médicaux.

Précisant qu’ils y ont été chaleureusement accueillis par la population locale et le personnel soignant, la famille a qualifié le geste de son fils d’« inacceptable », d’autant plus qu’il contredit les valeurs de respect et l’éducation qu’il a reçues.

« Un acte individuel qui n’engage que son auteur »

Condamnant fermement les propos tenus, les notables et les parents ont présenté des excuses publiques et officielles aux habitants de Tizi-Ouzou et de toute la Kabylie, une région pour laquelle ils ont réaffirmé porter le plus grand respect. Ils ont insisté sur le fait qu’il s’agit d’un acte strictement isolé, commis sans aucune incitation extérieure.

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Par ailleurs, la déclaration rejette catégoriquement toute tentative d’exploiter l’inconscience de ce mineur à des fins politiques, idéologiques ou divisionnaires, appelant l’ensemble des citoyens à la responsabilité et à faire primer l’intérêt supérieur de la nation.

Une cohésion nationale réaffirmée

À Tizi-Ouzou comme dans le reste du pays, ce geste de haute sagesse a été accueilli avec un grand esprit de fraternité. Les citoyens ont massivement rappelé le principe fondamental selon lequel « l’acte individuel n’engage que son auteur ».

Cette réaction populaire et la posture honorable des sages touaregs viennent de faire s’écrouler une énième tentative de déstabilisation.

En opposant la maturité collective aux campagnes d’incitation numériques, le Nord et le Grand Sud algériens rappellent que les liens historiques et fraternels qui unissent les composantes du peuple demeurent une ligne rouge infranchissable.