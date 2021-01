VIDEO. FAF : Zetchi réagit au rejet de sa candidature par la FIFA

Le président de la Fédération algérienne de football, Khaireddine Zetchi, a confirmé avoir correctement rempli le formulaire de candidature pour un poste du Conseil de la Fédération internationale du Football (FIFA).

La page officielle de la Fédération algérienne de football a publié une déclaration du président de la FAF sur sa page officielle sur le réseau social Facebook, où Kheirddine Zetchi a déclaré, « J’ai reçu une lettre de la commission de contrôle de la FIFA confirmant le rejet de mon dossier et qui invalide ma candidature au poste du Conseil de la FIFA ».

« Les raisons évoquées, c’est le fait de ne pas avoir mentionné sur le questionnaire, deux sanctions ; à savoir une sanction interne, qui m’a été infligée en 2016 alors que j’étais officiel dans mon club (Paradou), pour une déclaration à la presse ».

« Et la seconde est une sanction au niveau de la Confédération africaine (CAF) pour avoir quitté le comité d’organisation du Championnat d’Afrique des nations CHAN-2018 au Maroc », précise Kheirddine Zetchi

Mahfoud Kerbadj se défend

L’ancien président de la Ligue de football professionnel, Mahfoud Karbadj, a répondu aux parties qui l’ont accusé d’avoir fait obstruction à la candidature du président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, concernant sa candidature au Conseil de la Fédération internationale (FIFA).

Mahfoud Kerbadj a confirmé que la principale raison du rejet du dossier de candidature de Kheïreddine Zetchi était due à la sanction de la CAF, comme indiqué dans le communiqué de la FIFA.

Il a déclaré : « Je n’ai aucun lien avec tout ce qui se passe. Kheïreddine Zetchi a été sanctionné en tant que président du club Paradou en 2016 à cause de ses déclarations, comme tous les anciens présidents de club comme le défunt Hennachi, Hassan Hamar et d’autres, la sanction lui a été infligée par le comité de discipline, indépendant de la Ligue de football professionnel, et non par Mahfoud Kerbadj.

S’agit-il d’une d’une trahison interne ?

En effet, des rumeurs circulèrent, selon lesquelles, le PV des deux sanctions infligées à Kheïreddine Zetchi, ont été envoyés par une (taupe) Algérienne, afin d’empêcher Zetchi de devenir la deuxième personnalité sportive algérienne à intégrer le Conseil de la FIFA après l’ancien président de la FAF Mohamed Raouraoua.

Interrogé à propos de cette polémique, Zetchi a répondu, » j’ai rempli le formulaire de bonne foi. Aujourd’hui, je ne voudrais pas donner plus de détails, car je veux user de mon droit de recours ».

Ajoutant, « Après la décision finale, je vais donner plus d’éclaircissements sur ce dossier ».