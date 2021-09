VIDEO. En Arabie Saoudite, Sayoud met tout le monde à terre

Les footballeurs algériens qui brillent à l’étrangers se font de plus en plus nombreux. Ils sont présents en Europe, en Afrique, mais aussi en Asie. Outre Bounedjah, Belaili et Belamri, un nouveau talent s’est démarqué hier dans l’un des pays de Golf.

Il s’agit de l’international algérien Amir Sayoud qui a impressionné ce jeudi la presse par son excellente performance. Dans le cadre de la cinquième journée de la Saudi Professional League, le footballeur algérien qui évolue actuellement au sein du club saoudien Al Ta’ee, a joué son premier match hier en tant que titulaire et a réussi à s’imposer rapidement.

Cela s’explique en effet par sa belle prestation illustrée par une multitude de dribbles et un magnifique tir passé au-dessus du cadre. Même s’il n’a pas marqué, Amir Sayoud a fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Après avoir affronté Al Baten, l’international algérien sera confronté lors de son prochain match à Rais Wahab M’Bolhi et Ayoub Abdellaoui qui évoluent au sein d’Al-Ettifak.

Un contrat de 2 ans en faveur d’Al Ta’ee

Avant de rejoindre l’Arabie Saoudite, le milieu offensif de 31 ans évoluait au sein du championnat algérien et plus précisément au sein du CRB. Il a été formé dans le club de son quartier à Guelma, ensuite à l’Entente Sportive de Sétif (club de première division algérienne) dans la catégorie junior.

En 2009, il a quitté l’Algérie pour l’Égypte ou il a rejoint le grand club Égyptien Al Ahly, qui l’a prêté par la suite au club kowetien Al Arabi pour une durée de six mois. En 2012, il retourne en Algérie et s’engage en faveurs de différents clubs. Après l’Égypte, l’Algérie, la Tunisie et la Bulgarie, Amir Sayoud a opté le 26 aout 2021 pour l’Arabie saoudite ou il a signé un contrat de deux ans.