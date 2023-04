Vidéo du chat sur l’épaule de l’imam : le ministre des Affaires religieuses le reçoit

Buzz mondial pour la vidéo de l’imam et du chat en Algérie. La vidéo du chat qui saute sur un imam en pleine prière a fait le tour du monde et l’attitude du religieux a suscité une grande admiration.

Et suite à cela, l’imam Walid Mahsas, imam et récitateur de Coran de la mosquée Abou Bakr al-Seddik, à Bordj Bou Arreridj, a été reçu par le Ministre des Affaires religieuses, Belmehdi, ce samedi 8 avril, au siège du ministère.

« Le Ministre des Affaires Religieuses, Dr. Youcef Belmehdi, a reçu ce matin, 17 Ramadan 1444, correspondant au 08 avril 2023, au siège du Ministère, l’imam Walid Mahsas. Et ce, en présence du secrétaire général du ministère, du directeur de l’orientation religieuse et de l’administration des mosquées et du directeur des affaires religieuses et de la wilaya de Bordj Bou Arreridj. » Peut-on lire dans le communiqué du ministère des Affaires religieuses.

Retour sur le buzz de la vidéo du chat qui a grimpé sur l’épaule de l’imam durant les Tarawih

Walid Mahsas, imam de la mosquée Abou Bakr al-Seddik, à Bordj Bou Arreridj ne s’attendait sûrement pas à ce qu’une de ses vidéos des prières des Tarawih du Ramadan devienne aussi virale.

Le 3 avril, alors que l’homme de 52 ans récitait la dernière partie de la prière, un chat s’est approché de lui, dans son mihrab, l’alcôve qui désigne la direction de La Mecque, et a commencé à lui tourner autour avant de monter à pas agiles sur l’imam.

Donc, ce dernier, imperturbable, a continué sa récitation les yeux fermés, concentré sur la prière, tout en caressant doucement le félin accroché à ses habits. L’animal est même monté sur ses épaules et lui a léché le visage.

La vidéo a tout de suite fait le tour du monde, et été reprise par des médias internationaux, de CNN à Al Jazeera.