VIDEO. Drôle de scène devant le consulat d’Algérie à Paris

Cela fait plus d’un an que les frontières Algériennes sont fermées. Après plusieurs programmes de rapatriement lancés par le gouvernement Algérien, certains ressortissants demeurent encore bloqués un peu partout à travers le monde. En France, où l’essentiel de la diaspora Algérienne réside, la tension monte, comme en témoigne une scène qui a eu lieu devant le consulat général d’Algérie en France.

Suite à l’annonce de l’ambassade d’Algérie en France de la suspension de la délivrance des autorisations d’entrer au pays à bord des vols des compagnies étrangères, certains ressortissants Algériens ont décidé d’aller s’enquérir, devant le consulat général à Paris, de la possibilité d’une ouverture des frontières, ou du moins de la reprise de l’opération de rapatriement.

Quand le consulat général est comparé à une mairie

Face aux questionnements et à l’inquiétude de ces Algériens qui n’ont pas pu rentrer au bercail depuis plus d’un an, seul des réponses pour le moins vides de sens ont été apportées par les employés de l’ambassade. Cette femme par exemple qui affirme qu’elle est venue sans rendez-vous, demande à avoir « une explication bien précise sur la fermeture des frontières Algériennes ».

Pour seule réponse de la part d’un employé au consulat générale, cette femme Algérienne a eu droit à un « C’est pas nous madame, c’est l’état Algérien ». Le même employé a ensuite expliqué devant plusieurs ressortissants Algériens qui se sont rassemblés devant l’entrée du consulat que l’ambassade Algérienne en France « ne fait que les passeports, c’est comme une mairie en Algérie ».

Comme si ce n’était pas assez pour démoraliser les ressortissants Algériens qui espéraient un geste des autorités avant ce mois de ramadan, le même employé a déclaré haut et fort que » nous (le consulat général d’Algérie en France NDLR), et la mairie de Bachdjerrah en Algérie c’est exactement la même chose ». Cette déclaration a ému certains protestataires, dont l’un qui s’est indigné en lançant « vous êtes le consulat général d’Algérie en France ! Soit les représentants de la présidence Algérienne ici ».