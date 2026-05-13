VIDEO. Drame évité de justesse à Blida : Un chauffard arrêté après des manœuvres surréalistes

Les images ont fait le tour de la Toile en quelques heures. On y voit un petit camion multiplier les manœuvres entre Larbaâ et Ouled Slama. Grâce à ce signalement viral, la Gendarmerie nationale a pu passer les menottes au conducteur.

Tout commence par une séquence filmée par un témoin et partagée massivement sur les réseaux sociaux. Sur les images, le spectacle est effrayant : un petit camion zigzague violemment sur l’axe routier reliant Larbaâ à Ouled Slama.

En pleine nuit et malgré une visibilité précaire, le conducteur ne se contente pas d’une conduite erratique. Dans un élan d’inconscience totale, il a été filmé effectuant une marche arrière en plein flux de circulation, forçant les autres automobilistes à des freinages d’urgence pour éviter le drame.

Blida : la vidéo choc d’un « camion fou » sème la panique : le chauffard interpellé

Face à l’indignation générale et à la dangerosité des faits, les services du Groupement de la Gendarmerie Nationale de la wilaya de Blida ont réagi immédiatement. En quelques heures, les enquêteurs ont réussi à :

Identifier précisément le véhicule grâce aux images.

Localiser et appréhender le chauffard, mettant fin à sa course folle.

Initier une procédure judiciaire pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui.

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Le mis en cause devra désormais répondre de ses actes devant les autorités judiciaires compétentes. Entre les manœuvres périlleuses et la conduite à contresens, le dossier s’annonce lourd pour celui que les internautes ont déjà baptisé le conducteur du « camion fou ». L’enquête se poursuit pour déterminer si l’individu agissait sous l’emprise d’un état particulier au moment des faits.

La vidéo amateur, un nouvel outil de flagrant délit

Ce coup de filet à Blida illustre une tendance lourde : les images qui circulent en ligne sont devenues des pièces à conviction majeures. Pour les autorités, cette « veille numérique » permet de combler les angles morts là où les patrouilles ne sont pas présentes.

En s’appuyant sur les contenus partagés par les citoyens, la Gendarmerie et la DGSN transforment désormais chaque smartphone, en un témoin potentiel.

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Cette exploitation des images — qu’elles viennent de téléphones ou de caméras embarquées ou de surveillance — permet d’accélérer les enquêtes et d’identifier les suspects en un temps record. Une synergie qui change la donne : aujourd’hui, filmer un délit et le diffuser, c’est donner aux forces de l’ordre les moyens d’agir quasi instantanément pour mettre fin à l’impunité.