VIDÉO. Des tempêtes de sable d’une rare intensité plongent plusieurs wilayas dans l’obscurité

Aujourd’hui, le ciel a pris une teinte ocre avant de s’assombrir radicalement. Ce vendredi, plusieurs régions d’Algérie ont été balayées par des tempêtes de sable d’une rare intensité, rendant la visibilité totalement impossible en plein jour.

Ce chaos climatique a transformé le paysage en un épais brouillard de poussière, paralysant le trafic sur les axes routiers stratégiques du pays. Entre routes nationales impraticables et formation rapide de dunes sur la chaussée, les conditions de conduite sont devenues extrêmement périlleuses.

Face à ce danger, les autorités et la Gendarmerie nationale appellent les automobilistes à une vigilance absolue et à la plus grande prudence.

Naâma et le Sud-Ouest : Épicentre d’une visibilité quasi nulle

Le sud-ouest du pays figure parmi les zones les plus impactées. À Naâma, les usagers de la Route Nationale 6 (RN6), reliant Béchar au sud et Saïda au nord, ont dû faire face à des conditions de circulation extrêmement précaires.

La situation est tout aussi critique sur la RN22 en direction de Tlemcen et Sidi Bel Abbès, notamment via la localité de Mekmen Ben Amar, où la visibilité est quasi nulle.

RN1, RN3 et axes sahariens : L’alerte d’« Info Trafic » face à l’ensablement

De son côté, la page facebook spécialisée « Info Trafic » a émis des bulletins de mise en garde concernant la RN3. Des vents violents accompagnés de denses tourbillons de poussière affectent actuellement les wilayas de M’Ghir, Touggourt et Ouargla.

Sur la RN1, la colonne vertébrale du transport routier national, la vigilance est de mise entre Ghardaïa et Laghouat. Selon les dernières informations, la force des vents provoque déjà l’accumulation de sable sur la chaussée, menaçant de former des dunes et d’obstruer le passage des véhicules.

Tempêtes de sable : Les consignes d’urgence de la Gendarmerie (Tariki)

Face à cette situation météorologique dégradée, les services de la Gendarmerie Nationale, via leur plateforme de sécurité routière « Tariki », ont exhorté les automobilistes à la plus grande prudence, particulièrement à El Bayadh et Naâma. Les autorités recommandent vivement de :