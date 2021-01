L’international Algérien de Montpellier, Andy Delort, a marqué son 9ᵉ but de la saison de Ligue 1, ce vendredi, 15 janvier, face à Monaco, à l’occasion de la 20e journée de championnat.

L’attaquant des Verts et de Montpellier, l’international Algérien, Andy Delort, a inscrit une superbe « Madjer » pour son 9ᵉ but de la saison de Ligue 1, ce vendredi, 15 janvier, face à Monaco à l’occasion de la 20e journée de championnat.

Au cours de cette rencontre, disputée sur la pelouse de Montpellier, Delort s’est impliqué dans le premier but en centrant pour au point de penalty, Laborde se troue et la balle arrive jusqu’à Wahi qui inscrit le premier but de son équipe à la 64ᵉ minute du match.

Monaco a pris le dessus avec un score de 3-1, avant que l’attaquant des Fennecs ne coupe un centre à ras de terre pour le transformer en but d’une magnifique talonnade à la « Madjer » à la 68ᵉ minute de la rencontre.

Le match s’est conclu à 3-2 en faveur de Monaco, grâce à leur défense qui a su préserver son avantage tout au long de la rencontre. Concernant Andy Delort, il s’agit de sa 7ᵉ passe et de son 9ᵉ de la saison de Ligue 1 avec Montpellier.