VIDEO. Delort explose les compteurs et offre la victoire à Nice

Le footballeur international algérien Andy Delort se démarque dans son nouveau club après son transfert du Montpellier HSC, connu pour sa puissante frappe de balle et son bon jeu aérien, il montre de quoi il est capable.

Le joueur portant le maillot azuréen marque un très bon début lors de la rencontre de l’OGC Nice face au FC Nantes dimanche au stade de la Beaujoire, pour la cinquième journée de Ligue 1, il rentre en cours de jeu et offre une passe décisive. L’entraineur Christophe Galtier a repositionné Amine Gouiri et fait renter Delort, faisant une collaboration entre deux joueurs de qualité et donnant naissance au deuxième but niçois, qui offre la victoire aux Aiglons.

Le joueur des Verts s’est facilement adapté au sein de l’attaque niçoise, marquant durant ses premières minutes sa deuxième passe décisive de la saison en quatre matchs.

L’attaquant s’exprime par rapport à ses débuts

« Mes débuts ? C’est pas mal oui. Comme je dis souvent, j’aime marquer, j’aime bien aussi donner de beaux ballons. C’est une belle action, une belle histoire d’entrée. On peut être content, c’était un match compliqué, on a réussi à faire le dos rond et on repart de là avec la victoire. On a eu un brin de réussite, ça fait partie du football. On est content de ce qu’on fait. On va tous dans le même sens et on va essayer d’aller le plus haut possible », a-t-il déclaré au micro de Canal+

Le fennec était sur les bancs avec ses coéquipiers Youcef Atal et Teddy Boulhendi avant d’entrer à la 78e minute et délivrer une passe décisive à Gouiri, seul l’international algérien Hichem Boudaoui a commencé le match.

Ses prochains matchs avec les aiglons sont prometteurs notamment avec les déclarations de Galtier, qui estime que Delort est associable avec Dolberg et Gouiri, un trio qui peut se montrer très efficace !